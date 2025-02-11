Достаточно одной ложки: это средство очистит стыки в ванной от плесени за 5 минут

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Чёрные стыки в ванной — проблема, знакомая каждому. Плесень не только портит внешний вид, но и может вызывать проблемы с дыханием. К счастью, вернуть швам чистоту можно быстро и без вредной химии.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Секретное средство для чистки

Всё, что вам нужно — пищевая сода. Она не только удаляет загрязнения, но и уничтожает неприятные запахи. Просто смешайте 1 столовую ложку соды с 1 литром воды, нанесите на загрязнённые швы и потрите щёткой. Затем смойте водой — и готово!

Почему это работает?

Пищевая сода — натуральный очиститель, который борется с плесенью, впитывает запахи и при этом безопасен для здоровья, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



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