Достаточно одной ложки: это средство очистит стыки в ванной от плесени за 5 минут

Чёрные стыки в ванной — проблема, знакомая каждому. Плесень не только портит внешний вид, но и может вызывать проблемы с дыханием. К счастью, вернуть швам чистоту можно быстро и без вредной химии.
Всё, что вам нужно — пищевая сода. Она не только удаляет загрязнения, но и уничтожает неприятные запахи. Просто смешайте 1 столовую ложку соды с 1 литром воды, нанесите на загрязнённые швы и потрите щёткой. Затем смойте водой — и готово!
Пищевая сода — натуральный очиститель, который борется с плесенью, впитывает запахи и при этом безопасен для здоровья, пишет журнал Receptar.
Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
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