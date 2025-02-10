Дом под колпаком: дверные звонки с камерами следят за вашей жизнью

Раньше за соседями подглядывали через сетчатые занавески, теперь это делают камеры дверных звонков. Они фиксируют каждое движение — от случайного прохожего до курьера с доставкой.
Нам внушают, что это безопасность, но правда в том, что мы сами добровольно добавили слежку в свою жизнь, пишет The Guardian.
Каждый день в локальных чатах вспыхивают обсуждения: подозрительные люди на улице, незнакомцы у подъездов, парни в капюшонах, мужчины с кирпичами. Мы боимся, но кто получает выгоду? Компании, продающие нам устройства наблюдения, и корпорации, собирающие наши данные.
Эти устройства не просто записывают — они анализируют, собирают данные, передают их третьим лицам. Наши страхи стали товаром, а мы сами превратились в продукт.
Пока технологии обещают нам безопасность, они отбирают у нас свободу. Настало время задуматься: а кто на самом деле наблюдает за нами?
Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники.
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