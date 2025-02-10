Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме

Многие боятся открывать окна зимой, думая, что это приведёт к огромным потерям тепла. Но немецкие специалисты доказали обратное: если проветривать правильно, можно не только сохранить тепло, но и защитить дом от сырости и плесени.
Влажный воздух создаёт идеальные условия для появления плесени, особенно вокруг окон и в углах комнаты. А бороться с ней дорого и сложно. Проще предотвратить проблему заранее.
Откройте все окна сразу и оставьте их открытыми на 5 минут. Да, даже если на улице мороз! За это время свежий воздух заменит влажный, но стены и мебель не успеют остыть.
Не оставляйте окна приоткрытыми надолго — это охлаждает предметы в комнате, и они будут "излучать" холод даже после закрытия окна.
Делайте это дважды в день: утром и вечером. Дополнительно — после готовки, купания и стирки, так как эти процессы повышают влажность в квартире, пишет журнал Receptar.
Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.
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