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Не выбрасывайте старую технику — в ней спрятано 22-каратное золото

1:08
Недвижимость

Ежегодно миллионы старых гаджетов отправляются на свалки, но швейцарские учёные выяснили: в каждом из них скрыто золото! Они разработали экологичный способ извлечения драгоценного металла из электронной техники.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Секрет метода — использование молочной сыворотки. Под воздействием температуры и кислоты она превращается в губку, которая вытягивает ионы золота из растворённых плат. После нагрева металл собирается в чешуйки, которые затем переплавляются в слитки.

Согласно исследованию, опубликованному в Advanced Materials, из 20 старых материнских плат можно получить золотой самородок стоимостью $33. 

Если эта технология станет массовой, переработка электроники полностью изменится. Вместо выбрасывания старых телефонов и ноутбуков мы сможем извлекать из них золото, снижая вред для экологии и зарабатывая на том, что раньше считали мусором.

В следующий раз, когда будете утилизировать гаджет, подумайте: возможно, в ваших руках настоящее сокровище!

Уточнения

Матери́нская пла́та (англ. motherboard; также «мать», «матери́нка», системная плата, главная плата) — печатная плата, представляющая собой основу конструкций различных электронных устройств (например, персонального компьютера, ноутбука или смартфона).

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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