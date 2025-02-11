Как сделать ванную или туалет чистым и свежим: лайфхак с носком от горничных

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современном мире отели активно конкурируют за клиентов, стремясь предоставить им наилучший сервис. Одним из ключевых аспектов, влияющих на выбор отеля, является чистота. Горничные ежедневно сталкиваются с необходимостью поддерживать высокий уровень чистоты, используя для этого различные методы и средства.

Фото: Pexels by Susanne Jutzeler, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Носки

Одним из популярных средств, применяемых горничными, является пищевая сода. Она эффективно удаляет загрязнения и обладает способностью поглощать неприятные запахи. Благодаря этому свойству сода часто используется для чистки сантехники, мытья полов и устранения запахов в номерах.

Сода также может служить натуральным ароматизатором. Хотя на рынке представлено множество спреев и диффузоров, некоторые из них могут вызывать аллергические реакции у гостей. В отличие от них, сода не имеет резкого запаха и не вызывает дискомфорта.

Для того чтобы поддерживать свежесть в номере, горничные иногда используют необычный метод — помещают набитый содой носок за унитаз. Это простое, но эффективное решение позволяет поглощать запахи и поддерживать чистоту в туалете.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.



Го́рничная — женщина, относящаяся к прислуге богатого дома, а также служащая гостиниц.





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