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Цены на загородные дома растут: к чему готовиться россиянам

1:22
Недвижимость

В 2025 году, по прогнозам Надежды Ситник, руководителя департамента загородной недвижимости компании "Жилфонд", цены на загородные дома в России могут повыситься на 10-15%.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

По словам эксперта, основной причиной этого станет вступление в силу закона "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" с 1 марта.

Процесс адаптации подрядчиков к новым правилам и интеграции спроса на дома в систему льготной ипотеки потребует времени. Покупатели, вероятно, будут искать способы уменьшить расходы. Хотя рынок может стабилизироваться, значительного снижения цен на загородное жильё ожидать не стоит, сообщает Газета.Ru.

Ситник также подчеркнула, что после стабилизации рынок может ещё больше вырасти в цене. Поэтому текущий период нестабильности представляется одним из наиболее выгодных для покупки загородного жилья.

Согласно данным аналитического центра "Жилфонд", в январе 2025 года доля сделок по покупке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство снизилась до 7,5%, тогда как в январе 2024 года этот показатель составлял 9%.

Уточнения

За́городный дом — частное или родовое и коммерческое жилое строение (дом, замок, дача, дворец, особняк или резиденция и усадьба) с прилегающими постройками приусадебно-хозяйственного назначения, возведённое в обустроенном природном ландшафте вне границ городских построек.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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