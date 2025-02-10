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Как ценовые тренды на новостройки в России меняются в 2025 году

3:11
Недвижимость

Цены на новостройки в России, особенно в городах с населением от 500 тыс. до 999 тыс. человек, показывают неожиданные тенденции.

Недвижимость
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Недвижимость

Как сообщает витрина недвижимости Restate. ru зимой 2025 года рынок стал более разнообразным. Где-то новостройки дорожают, а где-то — дешевеют.

Интересно, что некоторые города, такие как Рязань, показывают резкое снижение стоимости жилья, в то время как другие, как Чебоксары и Барнаул, переживают рост.

Рязань — уникальная ситуация на рынке

С начала декабря 2024 года в Рязани стоимость квадратного метра на первичном рынке упала на 18%, то есть на 29 тыс. рублей. Интересно, что основной фактор — доминирование застройщика "Северная компания".

В основном выставляются дешевые квартиры в жилом комплексе "Северный", и каждый новый объем предложения может влиять на цены. Такая ситуация приводит к колебаниям средних цен в Рязани — сейчас они снижаются.

Чебоксары и Барнаул — рост цен

В Чебоксарах, наоборот, жилье стало значительно дороже. Цены на первичном рынке здесь значительно выше, чем в других городах — минимум 4,5 млн рублей за квартиру. За последние два месяца квадратный метр прибавил 29 тыс. рублей (+17%), что является результатом дефицита предложения.

Барнаул также переживает рост цен на недвижимость. Средняя стоимость квартиры в новостройке превышает 7 млн рублей, а квадратный метр подорожал на 16 тыс. рублей, что в процентном выражении составляет 15%. Причиной стало появление новых жилых комплексов бизнес-класса.

Томск и Кемерово — продолжают расти

В Томске квадратный метр подорожал на 13% (+23 тыс. рублей) и приближается к цене в 200 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры в новом доме здесь — более 8 млн рублей.

В Кемерово стоимость квадратного метра выросла на 10% (+13 тыс. рублей), но метражи квартир сократились почти на 10 кв. метров, что компенсирует нехватку покупательской способности.

Ижевск и другие города

Ижевск также показал рост цен на 6%. В этом городе активно развиваются новые проекты: более 75% квартир в домах, сданных в прошлом году, были проданы, а для новостроек 2025 года — более 50%.

В остальных крупных городах России колебания цен остаются незначительными — в пределах 4% вверх или вниз. В Саратове и Тюмени стоимость новостроек не изменялась.

Что происходит с вторичным рынком?

На вторичном рынке недвижимости изменений практически нет. В большинстве городов цены стоят на месте или изменяются не более чем на 4%.

Уточнения

Рынок недвижимости - совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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