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Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

1:16
Недвижимость

С 1 марта во всех российских регионах вводится запрет на взимание платы за отопление в течение всего года — теперь жители будут оплачивать услуги только в отопительный сезон. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Батарея отопления
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Батарея отопления

С 1 марта 2025 года данное правило вступит в силу, и регионы не смогут использовать систему, при которой сумма платежа равномерно распределялась на целый год, отметил депутат. По словам Якубовского, изменения направлены на улучшение прозрачности расчета стоимости отопления. Ранее, когда плата равномерно распределялась, многие собственники недоумевали, почему они должны платить летом.

Теперь, благодаря тому, что платежи будут функционировать только в отопительный период, каждый гражданин сможет более четко контролировать начисления, так как они будут соответствовать показаниям теплоучетных приборов, передает РИА Новости.

Тем не менее депутат также подчеркнул, что у новой системы существуют и свои недостатки: в зимний период счета будут намного выше, чем при прежней схеме с равномерными ежемесячными взносами.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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