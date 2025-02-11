Эти простые приёмы помогут сохранить вашу раковину в чистоте в течение нескольких недель

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Надевайте перчатки для защиты рук. Нанесите сантехнический чистящий крем с помощью губки для очистки. Оставьте смесь на 10 минут, а затем смойте водой.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Еще один способ с использованием подручных средств. Смешайте нашатырный спирт и перекись водорода в соотношении 1:1 и нанесите с помощью пульверизатора на раковину. Оставьте раствор на 10-15 минут. После этого состав можно смыть проточной водой и использовать мягкую губку.

Особо трудновыводимые пятна можно отстирать пищевой содой или горчичным порошком.

Как сделать так, чтобы мойка блестела

Лучший способ отполировать мойку — использовать обычную белую муку. Это удалит оставшуюся грязь и налет. Кроме того, мука отполирует раковину, чтобы она блестела и долго не пачкалась.

Как избавиться от желтых разводов на раковине

Чтобы отбелить раковину, можно использовать специальное керамическое отбеливающее средство.

Для этого насыпьте определенное количество средства, добавьте стиральный порошок, немного воды и аккуратно протрите губкой всю поверхность раковины. Оставьте раствор на несколько минут. Затем смойте изделие проточной водой.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.