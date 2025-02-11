Эти простые приёмы помогут сохранить вашу раковину в чистоте в течение нескольких недель

Надевайте перчатки для защиты рук. Нанесите сантехнический чистящий крем с помощью губки для очистки. Оставьте смесь на 10 минут, а затем смойте водой.
Еще один способ с использованием подручных средств. Смешайте нашатырный спирт и перекись водорода в соотношении 1:1 и нанесите с помощью пульверизатора на раковину. Оставьте раствор на 10-15 минут. После этого состав можно смыть проточной водой и использовать мягкую губку.
Особо трудновыводимые пятна можно отстирать пищевой содой или горчичным порошком.
Лучший способ отполировать мойку — использовать обычную белую муку. Это удалит оставшуюся грязь и налет. Кроме того, мука отполирует раковину, чтобы она блестела и долго не пачкалась.
Чтобы отбелить раковину, можно использовать специальное керамическое отбеливающее средство.
Для этого насыпьте определенное количество средства, добавьте стиральный порошок, немного воды и аккуратно протрите губкой всю поверхность раковины. Оставьте раствор на несколько минут. Затем смойте изделие проточной водой.
Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.