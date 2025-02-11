Как избежать запахов еды в доме? Вот как наполнить помещение приятными ароматами

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Первый и самый простой способ — это проветривание помещения. Откройте окна и двери, чтобы создать приток свежего воздуха. Это самый верный и лучший способ избавиться от запаха еды после приготовления пищи. Если позволяет погода, оставьте окна открытыми на несколько часов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Есть и другой способ. Чтобы устранить запахи приготовления пищи на кухне, попробуйте вскипятить кастрюлю с водой с несколькими дольками лимона. Цитрусовый аромат поможет нейтрализовать любые несвежие запахи, оставляя на кухне свежий запах.

Сода — очень хороший сорбент. Он впитывает любые запахи, а эфирные масла придадут очень легкий, освежающий аромат.

Как избавиться от запаха пригоревшей еды в квартире

Чтобы быстро убрать запах пригоревшей еды, широко откройте все окна и двери. Если на кухне есть вытяжка или кондиционер, включите его на полную мощность: циркуляция воздуха поможет устранить запах дыма в квартире.

Сразу же уберите посуду, в которой сгорел продукт.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .





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