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Как избежать запахов еды в доме? Вот как наполнить помещение приятными ароматами

1:08
Недвижимость

Первый и самый простой способ — это проветривание помещения. Откройте окна и двери, чтобы создать приток свежего воздуха. Это самый верный и лучший способ избавиться от запаха еды после приготовления пищи. Если позволяет погода, оставьте окна открытыми на несколько часов.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Есть и другой способ. Чтобы устранить запахи приготовления пищи на кухне, попробуйте вскипятить кастрюлю с водой с несколькими дольками лимона. Цитрусовый аромат поможет нейтрализовать любые несвежие запахи, оставляя на кухне свежий запах.

Сода — очень хороший сорбент. Он впитывает любые запахи, а эфирные масла придадут очень легкий, освежающий аромат.

Как избавиться от запаха пригоревшей еды в квартире

Чтобы быстро убрать запах пригоревшей еды, широко откройте все окна и двери. Если на кухне есть вытяжка или кондиционер, включите его на полную мощность: циркуляция воздуха поможет устранить запах дыма в квартире.

Сразу же уберите посуду, в которой сгорел продукт.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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