Эти 4 вещи устарели и портят интерьер вашей квартиры

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда квартира выглядит несовременно, даже если в ней стоит стильная мебель и новая бытовая техника. Всё дело в деталях! Некоторые предметы интерьера давно вышли из моды и портят общее впечатление.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Какие элементы дизайна пора убрать

1. Мебельные гарнитуры

Комплекты мебели из одной коллекции — это уже прошлый век. Современные интерьеры строятся на сочетании разных фактур, материалов и оттенков. Главное, чтобы предметы мебели гармонировали между собой, но не выглядели "из коробки".

2. Чехлы и накидки на мягкую мебель

Раньше их использовали, чтобы защитить диван или кресло от износа. Однако современные мебельные ткани более устойчивы к повреждениям, и многослойные покрывала больше не нужны. Лучше оставить обивку открытой — так интерьер будет выглядеть опрятнее и современнее.

3. Гипсокартонные конструкции

Многоуровневые потолки, перегородки и ниши с фигурными изгибами уже не в тренде. Сейчас в моде простые формы, ровные стены и минимализм. Гладкое потолочное покрытие смотрится универсально и не перегружает пространство.

4. Барная стойка на хромированной ноге

Такой элемент был популярен в начале 2000-х, но сегодня его заменяют более актуальные решения. Например, кухонный остров с барными стульями и нишей для ног — это более практичный и стильный вариант.

Как обновить интерьер без ремонта

Уберите лишний декор и текстиль, который утяжеляет пространство.

Выбирайте мебель с разными фактурами, но в единой цветовой гамме.

Отдавайте предпочтение лаконичным формам и натуральным материалам.

Современный интерьер — это простота, удобство и индивидуальность. Иногда достаточно убрать пару устаревших элементов, чтобы квартира выглядела свежо и стильно!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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