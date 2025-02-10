Угловой шкаф в маленькой квартире — компактное и стильное решение

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольшой квартире важно использовать каждый сантиметр пространства. Углы часто остаются незадействованными, но угловой шкаф позволяет грамотно организовать хранение и сделать интерьер более функциональным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Как выбрать идеальный угловой шкаф

1. Высота шкафа

Лучший вариант — шкаф до потолка, который позволит хранить максимум вещей.

Можно добавить надстройку, если нужно ещё больше места для хранения.

2. Цвет мебели

Светлые оттенки делают пространство визуально больше, поэтому белый, кремовый, древесные тона — идеальный выбор.

Подойдут оттенки сосны, клена, ясеня, бука, а также глянцевые фасады.

3. Зеркало — визуальное расширение пространства

Зеркальная поверхность на дверце шкафа отражает свет и делает комнату просторнее.

Шкаф с зеркалом можно разместить напротив окна или источников освещения, чтобы усилить эффект.

Как сделать шкаф максимально функциональным

Разделите пространство внутри на отделения и ящики для удобства хранения.

Используйте разную глубину секций, чтобы шкаф вмещал не только одежду, но и бытовые мелочи.

Выбирайте минималистичный стиль, который не загромождает интерьер.

Почему угловой шкаф — это практично

Он не только экономит место, но и дополняет любой дизайн, делая квартиру уютной и организованной. Главное — заранее продумать его размеры и расположение.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.



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