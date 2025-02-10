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Угловой шкаф в маленькой квартире — компактное и стильное решение

1:35
Недвижимость

В небольшой квартире важно использовать каждый сантиметр пространства. Углы часто остаются незадействованными, но угловой шкаф позволяет грамотно организовать хранение и сделать интерьер более функциональным.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Как выбрать идеальный угловой шкаф

1. Высота шкафа

  • Лучший вариант — шкаф до потолка, который позволит хранить максимум вещей.
  • Можно добавить надстройку, если нужно ещё больше места для хранения.

2. Цвет мебели

  • Светлые оттенки делают пространство визуально больше, поэтому белый, кремовый, древесные тона — идеальный выбор.
  • Подойдут оттенки сосны, клена, ясеня, бука, а также глянцевые фасады.

3. Зеркало — визуальное расширение пространства

  • Зеркальная поверхность на дверце шкафа отражает свет и делает комнату просторнее.
  • Шкаф с зеркалом можно разместить напротив окна или источников освещения, чтобы усилить эффект.

Как сделать шкаф максимально функциональным

  • Разделите пространство внутри на отделения и ящики для удобства хранения.
  • Используйте разную глубину секций, чтобы шкаф вмещал не только одежду, но и бытовые мелочи.
  • Выбирайте минималистичный стиль, который не загромождает интерьер.

Почему угловой шкаф — это практично

Он не только экономит место, но и дополняет любой дизайн, делая квартиру уютной и организованной. Главное — заранее продумать его размеры и расположение.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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