Как отбелить тюль в домашних условиях — 6 проверенных способов

Со временем даже самый качественный тюль теряет свою первоначальную белоснежность. Причинами пожелтения и потемнения ткани могут быть:
Однако вернуть тюлю свежий вид можно, если правильно ухаживать за тканью и применять эффективные методы отбеливания.
Перед стиркой ткань следует вытрусить от пыли и замочить в подсоленной воде (3 ст. л. соли на 10 л воды). Важно учитывать тип ткани:
Если стирка не дала нужного результата, можно прибегнуть к отбеливанию.
1. Зеленка
Растворить 10 капель зелёнки и 3 ст. л. соли в тёплой воде, дождаться оседания осадка. Окунуть тюль в раствор на 3-5 минут, затем развесить.
2. Синька
Добавить 2 ст. л. синьки в воду и опустить в неё тюль на 2-3 минуты. Можно использовать в машинке, добавив порошок в отсек для кондиционера.
3. Соль и сода
Растворить 1 ст. л. соли или соды в 10 л воды, добавить немного стирального порошка.
4. Перекись водорода и нашатырный спирт
Температура воды — не выше 40°C, время замачивания — 30-40 минут.
5. Хозяйственное мыло
Натереть половину куска мыла, растворить в горячей воде, добавить холодную воду, замочить тюль на 7-8 часов.
6. Картофельный крахмал
Растворить 250 г крахмала в 10 л воды, опустить тюль на 10 минут. Это не только отбеливает ткань, но и защищает её от оседания пыли.
Белоснежные занавески делают интерьер свежим и элегантным, а правильный уход позволит им оставаться красивыми долгие годы.
Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
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