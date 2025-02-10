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Как отбелить тюль в домашних условиях — 6 проверенных способов

2:43
Недвижимость

Со временем даже самый качественный тюль теряет свою первоначальную белоснежность. Причинами пожелтения и потемнения ткани могут быть:

Занавески
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Занавески
  • частая стирка,
  • оседающая пыль и сажа,
  • табачный дым,
  • воздействие отопительных приборов,
  • гари от плиты или камина.

Однако вернуть тюлю свежий вид можно, если правильно ухаживать за тканью и применять эффективные методы отбеливания.

Как стирать тюль, чтобы не испортить его

Перед стиркой ткань следует вытрусить от пыли и замочить в подсоленной воде (3 ст. л. соли на 10 л воды). Важно учитывать тип ткани:

  • Синтетика — стирать в деликатном режиме, не кипятить.
  • Лён и хлопок — температура воды не выше 40°C.
  • Капрон — стирка при 30°C, без автоматического отжима.

Если стирка не дала нужного результата, можно прибегнуть к отбеливанию.

Как отбелить тюль: народные и профессиональные методы

1. Зеленка

Растворить 10 капель зелёнки и 3 ст. л. соли в тёплой воде, дождаться оседания осадка. Окунуть тюль в раствор на 3-5 минут, затем развесить.

2. Синька

Добавить 2 ст. л. синьки в воду и опустить в неё тюль на 2-3 минуты. Можно использовать в машинке, добавив порошок в отсек для кондиционера.

3. Соль и сода

Растворить 1 ст. л. соли или соды в 10 л воды, добавить немного стирального порошка.

4. Перекись водорода и нашатырный спирт

  • Перекись — 2 ст. л. на 10 л воды.
  • Нашатырный спирт — 1 ст. л. на 10 л воды.

Температура воды — не выше 40°C, время замачивания — 30-40 минут.

5. Хозяйственное мыло

Натереть половину куска мыла, растворить в горячей воде, добавить холодную воду, замочить тюль на 7-8 часов.

6. Картофельный крахмал

Растворить 250 г крахмала в 10 л воды, опустить тюль на 10 минут. Это не только отбеливает ткань, но и защищает её от оседания пыли.

Как сохранить белизну тюля надолго

  • Не гладьте тюль после стирки — достаточно развесить его влажным.
  • Регулярно встряхивайте ткань от пыли.
  • Используйте защитные спреи, уменьшающие оседание грязи.

Белоснежные занавески делают интерьер свежим и элегантным, а правильный уход позволит им оставаться красивыми долгие годы.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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