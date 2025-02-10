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Эксперты назвали самый популярный метраж жилья в Москве

1:15
Недвижимость

Наиболее часто жители Москвы выбирают для приобретения квартиры площадью от 30 до 50 квадратных метров. Согласно исследованиям, данный диапазон площади оказал наибольшее влияние на предпочтения покупательской аудитории столицы.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Квартиры размером 30-50 квадратных метров составляют 48 процентов от общего числа сделок в массовом сегменте новостроек. В категории бизнес-класса малогабаритные объекты охватывают 38 процентов сделок. В сегменте премиум-класса такие квартиры покупаются в 31 проценте случаев. Тогда как в верхних сегментах рынка недвижимости, таких как элитный и делюкс-класс, популярность квартир с небольшим метражом значительно ниже — всего 1-3 процента сделок, сообщает издание "Газета.Ru".

На фоне этих изменений в массовом сегменте формируется новая стратегия покупателей: решение жилищной проблемы теперь происходит в два этапа. Сначала приобретается квартира меньшего размера, а затем, после полного погашения ипотеки, на остаток средств покупается более просторное жилье.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. Самый крупный город Европы по площади и населению.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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