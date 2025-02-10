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6 простых идей, которые сделают вашу кухню удобнее

2:06
Недвижимость

Даже если кухня кажется слишком тесной, её можно превратить в комфортное и функциональное пространство. Главное — грамотно организовать хранение, мебель и освещение. Вот несколько проверенных способов максимально эффективно использовать каждый метр.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

1. Используйте высоту стен

Когда площадь кухни ограничена, на помощь приходят стены. Установите шкафы ближе к потолку — там можно хранить вещи, которые используются редко. А те, что нужны ежедневно, держите на уровне глаз.

2. Светлые оттенки расширяют пространство

Светлая палитра делает помещение визуально просторнее. Если стены, шкафы и потолок будут сливаться, кухня станет лёгкой и воздушной. Максимум естественного света — тоже важный фактор!

3. Компактная расстановка мебели

Если кухня узкая, лучше всего разместить гарнитур вдоль одной стены. Это создаст больше свободного пространства и упростит передвижение. А порядок на кухне поможет рационально использовать каждый уголок.

4. Минимум места для стульев

При выборе мебели отдавайте предпочтение табуреткам или стульям без подлокотников — их легко задвигать под стол. Альтернатива — организовать места для сидения у барной стойки или островной скамейки.

5. Открытые стеллажи вместо громоздких шкафов

Навесные шкафы могут перегружать маленькую кухню. Открытые полки создают ощущение простора, но требуют аккуратности — беспорядок на них сразу бросается в глаза.

6. Лаконичный дизайн и функциональность

Не стоит перегружать кухню сложными декоративными элементами. Простые, но удобные решения помогут создать гармоничное и комфортное пространство.

Даже небольшая кухня может стать местом, где приятно готовить и проводить время. Главное — продумать детали и не бояться экспериментов с дизайном!

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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