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Как сделать дом уютнее без ремонта и больших вложений

2:44
Недвижимость

Обстановка в доме напрямую влияет на настроение и комфорт. Но что делать, если интерьер кажется скучным, а кардинальные перемены не входят в планы? Оживить пространство можно без капитального ремонта — достаточно добавить несколько стильных деталей. От выбора правильного цвета до использования природных мотивов и современных трендов — рассказываем, как легко и доступно преобразить интерьер, создав уютную атмосферу.

Домашний кинотеатр
Фото: flickr.com by PascalSijen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Домашний кинотеатр

1. Пастельный зелёный — цвет, который не выходит из моды

Этот оттенок делает пространство уютнее и гармоничнее. Если перекрашивать стены слишком радикально, можно добавить аксессуары в цвете нео-мяты: подушки, пледы, скатерти.

2. Экологичный интерьер — тренд будущего

Сегодня в моде переработанные материалы и вещи ручной работы. Оригинальный способ освежить интерьер — украсить стены фотообоями с любимыми фотографиями. Это добавит индивидуальности и тепла в пространство.

3. Объединение кухни и гостиной — практичность на первом месте

Квартиры становятся меньше, поэтому кухни всё чаще соединяют с гостиной. В таких пространствах популярна раскладная мебель и модные скатерти с винтажными или минималистичными узорами.

4. Здоровый сон — главный приоритет

Инвестиции в комфортный отдых растут: всё больше людей выбирают умные матрасы с функцией подогрева и контроля сна. А выразительные подушки с необычными узорами придают спальне стильный вид.

5. Природные мотивы — ключ к уюту

Настенные украшения с изображением растений, птиц и животных остаются в моде. Добавьте в интерьер комнатные растения — они создадут уют и улучшат микроклимат.

6. Джапанди — союз японского и скандинавского стилей

Сочетание минимализма, натуральных материалов и мягких оттенков делает интерьер уютным, стильным и функциональным. В тренде бежевые и кремовые тона, аксессуары ручной работы и мебель из бамбука.

7. Ковры на стенах — модный акцент

Настенные ковры возвращаются в интерьеры. В моде модели с мотивами японских дзен-садов и геометрическими узорами. Они не только украшают пространство, но и служат тепло- и звукоизоляцией.

Главное правило интерьера — комфорт

Следуйте модным тенденциям или создавайте свой стиль — главное, чтобы дом оставался местом уюта и вдохновения.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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