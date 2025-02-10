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Детали и оттенки: как сделать кухню центром притяжения в квартире

2:00
Недвижимость

Кухня является ключевым местом в доме, куда тянутся все члены семьи. С давних времён люди собирались у очага, чтобы не только согреться и приготовить еду, но и обсудить важные события своей жизни.

Роскошная кухня
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роскошная кухня

Фокусное место — это тот участок пространства, который привлекает взгляд. Здесь можно установить стильную вытяжку или украсить одну из стен оригинальными узорами. Также кухню можно оживить, используя яркие оттенки или необычные материалы для мебели.

Включение необычных декоративных элементов станет великолепным способом придать кухне уникальность и сделать её более привлекательной и насыщенной. Антикварные часы, цветочные букеты, картины с кулинарными изображениями или вдохновляющие надписи на стенах помогут создать уютную атмосферу и теплоту в этом пространстве.

Яркие цвета кухни на фоне нейтральной отделки стен и мебели будут способствовать созданию определённого настроения, а сама отделка станет прекрасным фоном для интересного акцента. Например, кухня с желтыми фасадами будет замечательно выделяться на сером фоне.

Кухонный остров — это не просто место для работы, но и объект дизайна, который может стать центром общения всей семьи. Вместо привычной прямоугольной формы можно выбрать остров круговой, овальной или даже асимметричной конфигурации. Это добавит индивидуальности и привлечет внимание, передает РБК.

Если вы хотите проявить креативность, можно добавить нестандартные элементы, которые подчеркнут кухонный гарнитур. Например, использование оригинальных отделочных материалов для обозначения самой зоны кухни. Уникальный орнамент на полу или необычный "фартук" для рабочей поверхности также сможет перетянуть на себя все взгляды и сделать кухню центральным элементом всего жилого пространства.

Уточнения

Мебельный гарнитур — группа изделий мебели, предназначенных для обустройства определенной функциональной зоны помещения. При этом изделия объединены одинаковыми художественно-стилистическими и конструктивными признаками Отдельно выпускают мебельные гарнитуры для спальни (спальный гарнитур), кухни (кухонный гарнитур), гостиных, столовых.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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