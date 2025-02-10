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Россиянам рассказали о росте цен на аренду жилья

1:16
Недвижимость

В марте 2025 года не стоит рассчитывать на заметное увеличение цен на аренду жилья, особенно после рекордных уровней, зафиксированных в прошлом году. Такую точку зрения высказала Елена Куприянова, директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr. Doors.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Она отметила, что на премиум-рынке аренды ценовая ситуация остается достаточно стабильной и не испытывает влияния внешних факторов. В то же время на рынке эконом- и среднего сегмента можно ожидать роста цен в пределах 3-5 процентов. Это связано с увеличением спроса на такие объекты, хотя темпы этого роста не слишком высоки.

На текущий момент в среднем по стране наблюдается небольшое снижение цен — на 2-3 процента. Эта тенденция, однако, не распространяется на Москву и Подмосковье. В старой Москве найти жилье дешевле 55-60 тысяч рублей будет трудно. Ожидается, что такая ситуация сохранится и в марте, а также продлится до лета, когда на рынок выйдут "летние" квартиры, что обычно сопровождается ростом цен на загородную недвижимость, передает Life.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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