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Старая сковорода будет как новая: секрет избавления от нагара и идеальной чистоты

3:34
Недвижимость

Со временем даже самая качественная сковорода покрывается слоем нагара, который портит её внешний вид и мешает готовить. Пригоревший жир и остатки пищи придают блюдам неприятный привкус, а удалять их становится всё сложнее. Чтобы вернуть посуде чистоту, можно воспользоваться проверенными способами, многие из которых не требуют специальных средств.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Чем опасен нагар на сковороде

Нагар образуется при высоких температурах, когда остатки пищи и масла сгорают, превращаясь в твёрдый слой. Он состоит из окисленных жиров и углеродных соединений, которые могут попадать в пищу. Кроме того, толстый слой нагара ухудшает теплопроводность сковороды, из-за чего блюда готовятся неравномерно.

Лучшие способы удаления нагара

Пищевая сода

  • Залить сковороду водой, добавить 100-150 г соды и прокипятить 30 минут. После этого нагар легко удаляется губкой.

Сода + уксус

  • Смешать 200 мл воды и уксуса, вскипятить, затем добавить 2 ст. ложки соды. Через несколько минут протереть поверхность губкой.

Хозяйственное мыло

  • Растворить натёртое мыло в кипящей воде, погрузить сковороду на 20 минут, затем очистить губкой.

Сода + клей + мыло

  • В кипящую воду добавить 100 г соды, 100 мл клея и натёртое мыло. Оставить сковороду в растворе на 1-4 часа, затем очистить.

Лимонная кислота + сода

  • Растворить 15 г кислоты в 250 мл кипятка, залить сковороду, прокипятить 20 минут, затем очистить.

Активированный уголь

  • Измельчить 6-7 таблеток угля, посыпать нагар, залить тёплой водой и оставить на 30 минут, затем протереть.

Стиральный порошок + масло

  • В кипящую воду добавить 150 г порошка и 2 ст. ложки масла, прокипятить 15 минут, затем промыть.

Кофейная гуща

  • Использовать кофейную гущу в качестве натурального скраба для удаления жировых отложений.

Нашатырный спирт

  • Поместить сковороду в пакет, залить нашатырём, завязать и оставить на ночь. Утром промыть водой.

Кока-кола

  • Залить газировку в сковороду, довести до кипения и кипятить 1 час. После этого загрязнения удаляются без усилий.

Шлифовальная машина

  • Использовать дрель с насадкой или шлифовальную машину для удаления толстого слоя нагара.

Огонь

  • Прокалить сковороду на открытом пламени, пока нагар не начнёт осыпаться, затем очистить металлической губкой.

Как избежать появления нагара

  • Мыть посуду сразу после использования: пригоревшие остатки легче удалить, пока они свежие.
  • Не перегревать масло: высокие температуры ускоряют образование нагара.
  • Использовать минимальное количество жира: излишки масла быстрее пригорают и образуют твёрдый слой.
  • Готовить на среднем огне: перегрев ухудшает состояние покрытия.
  • Выбирать правильную посуду: чугунные сковороды требуют особого ухода, а антипригарные покрытия нельзя чистить абразивами.

Своевременный уход за посудой продлит её срок службы и сохранит привлекательный внешний вид.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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