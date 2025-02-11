Старая сковорода будет как новая: секрет избавления от нагара и идеальной чистоты

3:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самая качественная сковорода покрывается слоем нагара, который портит её внешний вид и мешает готовить. Пригоревший жир и остатки пищи придают блюдам неприятный привкус, а удалять их становится всё сложнее. Чтобы вернуть посуде чистоту, можно воспользоваться проверенными способами, многие из которых не требуют специальных средств.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Чем опасен нагар на сковороде

Нагар образуется при высоких температурах, когда остатки пищи и масла сгорают, превращаясь в твёрдый слой. Он состоит из окисленных жиров и углеродных соединений, которые могут попадать в пищу. Кроме того, толстый слой нагара ухудшает теплопроводность сковороды, из-за чего блюда готовятся неравномерно.

Лучшие способы удаления нагара

Пищевая сода

Залить сковороду водой, добавить 100-150 г соды и прокипятить 30 минут. После этого нагар легко удаляется губкой.

Сода + уксус

Смешать 200 мл воды и уксуса, вскипятить, затем добавить 2 ст. ложки соды. Через несколько минут протереть поверхность губкой.

Хозяйственное мыло

Растворить натёртое мыло в кипящей воде, погрузить сковороду на 20 минут, затем очистить губкой.

Сода + клей + мыло

В кипящую воду добавить 100 г соды, 100 мл клея и натёртое мыло. Оставить сковороду в растворе на 1-4 часа, затем очистить.

Лимонная кислота + сода

Растворить 15 г кислоты в 250 мл кипятка, залить сковороду, прокипятить 20 минут, затем очистить.

Активированный уголь

Измельчить 6-7 таблеток угля, посыпать нагар, залить тёплой водой и оставить на 30 минут, затем протереть.

Стиральный порошок + масло

В кипящую воду добавить 150 г порошка и 2 ст. ложки масла, прокипятить 15 минут, затем промыть.

Кофейная гуща

Использовать кофейную гущу в качестве натурального скраба для удаления жировых отложений.

Нашатырный спирт

Поместить сковороду в пакет, залить нашатырём, завязать и оставить на ночь. Утром промыть водой.

Кока-кола

Залить газировку в сковороду, довести до кипения и кипятить 1 час. После этого загрязнения удаляются без усилий.

Шлифовальная машина

Использовать дрель с насадкой или шлифовальную машину для удаления толстого слоя нагара.

Огонь

Прокалить сковороду на открытом пламени, пока нагар не начнёт осыпаться, затем очистить металлической губкой.

Как избежать появления нагара

Мыть посуду сразу после использования: пригоревшие остатки легче удалить, пока они свежие.

пригоревшие остатки легче удалить, пока они свежие. Не перегревать масло: высокие температуры ускоряют образование нагара.

высокие температуры ускоряют образование нагара. Использовать минимальное количество жира: излишки масла быстрее пригорают и образуют твёрдый слой.

излишки масла быстрее пригорают и образуют твёрдый слой. Готовить на среднем огне: перегрев ухудшает состояние покрытия.

перегрев ухудшает состояние покрытия. Выбирать правильную посуду: чугунные сковороды требуют особого ухода, а антипригарные покрытия нельзя чистить абразивами.

Своевременный уход за посудой продлит её срок службы и сохранит привлекательный внешний вид.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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