Секрет белоснежных занавесок: эффективный способ избавления от желтизны

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самые качественные занавески теряют свежесть, покрываются пылью и приобретают желтоватый оттенок. Однако вернуть им белизну можно без применения дорогих химических средств. Простой и доступный метод поможет освежить ткань и придать ей первоначальный вид.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Занавески

Этап 1: замачивание с добавлением соды

Перед основной стиркой рекомендуется замочить занавески, чтобы удалить накопившиеся загрязнения.

Как правильно замачивать:

Налить 5 литров горячей воды в таз.

Добавить полстакана пищевой соды.

Оставить ткань в растворе минимум на 4-5 часов, а лучше — на ночь.

При сильных загрязнениях можно добавить 2 столовые ложки столового уксуса.

После замачивания вода приобретает тёмный оттенок, что свидетельствует об успешном удалении грязи.

Этап 2: стирка с отбеливающими компонентами

Что добавлять при стирке:

Загружать занавески в стиральную машину.

Добавить 1 мерную ложку пятновыводителя БОС (использовать без порошка).

В отсек для кондиционера залить раствор синьки (1 колпачок на 1 стакан воды).

Выбрать температуру 40 градусов и минимальный отжим, чтобы избежать сильного смятия ткани.

После окончания стирки занавески становятся заметно светлее, приобретая свежий вид.

Дополнительные способы отбеливания

Если под рукой нет соды или пятновыводителя, можно использовать альтернативные методы:

Лимонная кислота: помогает устранить желтизну и освежить ткань (1 ст. ложка на 5 литров воды).

Перекись водорода + аммиак: эффективное сочетание для отбеливания (по 1 ст. ложке каждого на 3 литра воды).

Хозяйственное мыло + кипячение: подходит для хлопковых тканей и эффективно удаляет загрязнения.

Как сохранить белизну занавесок

Чтобы занавески дольше оставались белоснежными, рекомендуется регулярно их стирать, не допуская сильных загрязнений, а также использовать специальные кондиционеры для тканей, предотвращающие пожелтение.

Уточнения

Што́ры занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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