Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод

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Чистая духовка — залог безопасного и комфортного приготовления пищи. Однако со временем на её стенках накапливается жир и пригар, который сложно удалить без применения агрессивных химических средств. Существует метод, который позволяет быстро и безопасно очистить поверхность без лишних затрат сил.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Подготовка: размягчение загрязнений

Перед тем как приступать к очистке, необходимо размягчить застарелый жир и пригар. Это значительно облегчит дальнейшую работу и позволит избежать повреждения покрытия.

В противень налить горячую воду, заполнив его наполовину.

Добавить половину стакана пищевой соды и 2-3 ложки средства для мытья посуды.

Поставить противень внутрь духовки, добавив небольшое количество воды на её дно.

Разогреть духовку до 200-250 градусов и оставить на 15-30 минут.

В процессе нагрева образуется пар, который проникает в загрязнённые участки и размягчает их.

Удаление основных загрязнений

После термической обработки основные загрязнения легко удаляются без дополнительных усилий.

Противень и решётки вынуть и оставить в растворе для дальнейшего замачивания.

С помощью щётки или губки нанести горячий раствор из противня на стенки духовки.

Аккуратно удалить размягчённый жир без сильного трения.

Такой способ позволяет справиться с основной частью загрязнений без использования абразивных средств.

Глубокая очистка труднодоступных мест

Некоторые участки, особенно углы и дверца, могут потребовать дополнительной обработки. Для этого используется паста из соды и чистящего порошка.

Смешать соду с небольшим количеством чистящего средства, пока смесь не приобретёт консистенцию влажного песка.

Нанести пасту на наиболее загрязнённые участки.

Через несколько минут удалить её влажной губкой или щёткой.

Этот способ помогает избавиться даже от застарелых пятен.

Завершающий этап: полировка и удаление остатков

После очистки важно тщательно удалить все следы чистящих средств, чтобы избежать их контакта с пищей в дальнейшем.

Протереть внутренние стенки влажной губкой, удаляя остатки моющих растворов.

Использовать мягкую ткань для полировки и удаления разводов.

Промыть противень и решётки, вернуть их на место.

После такой обработки духовка будет не только чистой, но и без лишних запахов, что особенно важно для приготовления пищи.

Вывод

Регулярный уход за духовкой продлевает срок её службы и делает процесс приготовления комфортным. Использование паровой обработки и натуральных чистящих средств позволяет удалить даже сложные загрязнения без вреда для поверхности и здоровья.

Уточнения

Духо́вка — обыденное название духового шкафа.



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