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Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод

3:01
Недвижимость

Чистая духовка — залог безопасного и комфортного приготовления пищи. Однако со временем на её стенках накапливается жир и пригар, который сложно удалить без применения агрессивных химических средств. Существует метод, который позволяет быстро и безопасно очистить поверхность без лишних затрат сил.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Подготовка: размягчение загрязнений

Перед тем как приступать к очистке, необходимо размягчить застарелый жир и пригар. Это значительно облегчит дальнейшую работу и позволит избежать повреждения покрытия.

  • В противень налить горячую воду, заполнив его наполовину.
  • Добавить половину стакана пищевой соды и 2-3 ложки средства для мытья посуды.
  • Поставить противень внутрь духовки, добавив небольшое количество воды на её дно.
  • Разогреть духовку до 200-250 градусов и оставить на 15-30 минут.

В процессе нагрева образуется пар, который проникает в загрязнённые участки и размягчает их.

Удаление основных загрязнений

После термической обработки основные загрязнения легко удаляются без дополнительных усилий.

  • Противень и решётки вынуть и оставить в растворе для дальнейшего замачивания.
  • С помощью щётки или губки нанести горячий раствор из противня на стенки духовки.
  • Аккуратно удалить размягчённый жир без сильного трения.

Такой способ позволяет справиться с основной частью загрязнений без использования абразивных средств.

Глубокая очистка труднодоступных мест

Некоторые участки, особенно углы и дверца, могут потребовать дополнительной обработки. Для этого используется паста из соды и чистящего порошка.

  • Смешать соду с небольшим количеством чистящего средства, пока смесь не приобретёт консистенцию влажного песка.
  • Нанести пасту на наиболее загрязнённые участки.
  • Через несколько минут удалить её влажной губкой или щёткой.

Этот способ помогает избавиться даже от застарелых пятен.

Завершающий этап: полировка и удаление остатков

После очистки важно тщательно удалить все следы чистящих средств, чтобы избежать их контакта с пищей в дальнейшем.

  • Протереть внутренние стенки влажной губкой, удаляя остатки моющих растворов.
  • Использовать мягкую ткань для полировки и удаления разводов.
  • Промыть противень и решётки, вернуть их на место.

После такой обработки духовка будет не только чистой, но и без лишних запахов, что особенно важно для приготовления пищи.

Вывод

Регулярный уход за духовкой продлевает срок её службы и делает процесс приготовления комфортным. Использование паровой обработки и натуральных чистящих средств позволяет удалить даже сложные загрязнения без вреда для поверхности и здоровья.

Уточнения

Духо́вка — обыденное название духового шкафа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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