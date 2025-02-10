Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластиковые подоконники популярны благодаря аккуратному виду и доступной цене. Однако со временем они могут потерять белизну и приобрести желтоватый оттенок. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящую бытовую химию, можно воспользоваться доступными и безопасными методами очистки, которые легко применить в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Подоконник (46947679661)

Почему пластик желтеет

Основная причина пожелтения — воздействие прямых солнечных лучей. Также подоконник может загрязняться от пыли, влаги, цветочных горшков и даже маркеров или красок. Изделия из некачественного пластика начинают терять свой первоначальный цвет уже через 2-3 года эксплуатации.

Как избавиться от желтизны

Для восстановления белизны подоконника можно использовать как профессиональные, так и народные средства. Перед чисткой важно учитывать тип поверхности:

Гладкий (глянцевый) - требует мягких губок и неабразивных средств.

- требует мягких губок и неабразивных средств. Шероховатый (матовый) - допускает применение чистящих порошков и щёток.

Домашние способы отбеливания

Мыльный раствор и перекись водорода

Натрите хозяйственное мыло на тёрке и растворите его в горячей воде.

Нанесите раствор на подоконник и оставьте на 30 минут.

Смойте чистой водой и протрите сухой салфеткой.

Протрите поверхность ватным диском, смоченным в перекиси водорода, и снова протрите сухой тканью.

Сода и стиральный порошок

Смешайте 1 ст. л. соды, 1 ст. л. стирального порошка и воду.

Перелейте смесь в пульверизатор и распылите на подоконник.

Оставьте на 60 минут, затем смойте водой.

Отбеливатель и пергидроль

Разведите 2 ст. л. порошкового отбеливателя и 2 ст. л. пергидроля в литре холодной воды.

Нанесите на подоконник, оставьте на 10 минут и смойте водой.

Мел и зубной порошок

Измельчите 1 кусочек мела и смешайте с водой.

Нанесите на поверхность и оставьте на несколько минут.

Протрите мягкой губкой, затем тщательно смойте.

Удаление сложных загрязнений

Фломастеры, краски, следы от скотча

Меламиновая губка поможет удалить рисунки на пластике.

Пятна от краски можно убрать с помощью подсолнечного масла или жирного крема.

Остатки скотча удаляются спиртом (кроме нашатырного).

Профилактика загрязнений

Чтобы подоконник дольше оставался чистым, рекомендуется:

Регулярно протирать его мыльным раствором.

Использовать подставки под цветочные горшки.

Избегать контакта с горячими предметами.

Выбирать подоконники из качественного пластика.

Сохранить белизну пластикового подоконника можно с помощью доступных средств, избегая повреждений и дорогостоящей химии. Регулярный уход позволит поддерживать аккуратный вид и предотвратить появление стойких загрязнений.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).



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