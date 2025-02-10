Чистим плиту без химии: быстрый способ вернуть решётке блеск

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Загрязнённые решётки газовой плиты со временем покрываются толстым слоем нагара и жира, удалить который бывает непросто. Однако существует эффективный метод, позволяющий справиться с этой задачей без использования агрессивных химических средств. Обычная сода и соль в сочетании с кипячением помогут очистить решётки до блеска.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Почему стоит выбрать этот способ

Использование бытовой химии может быть не только затратным, но и неприятным из-за резкого запаха. Народные методы, основанные на применении соды и соли, позволяют добиться чистоты без вредных испарений и агрессивного воздействия на поверхность решёток.

Что понадобится

Один стакан соли (подойдёт обычная, не йодированная).

(подойдёт обычная, не йодированная). Один стакан кальцинированной соды (она более эффективна, чем пищевая).

(она более эффективна, чем пищевая). Большая кастрюля или таз (желательно такой, в котором поместится вся решётка).

(желательно такой, в котором поместится вся решётка). Металлический ёршик или жёсткая губка для финальной очистки.

Как очистить решётку газовой плиты

В подходящую ёмкость положить решётку. Если она не помещается полностью, процедуру можно провести в два этапа.

Засыпать соль и кальцинированную соду в пропорции 1:1.

Залить решётку кипятком так, чтобы вода полностью покрывала загрязнённые участки.

Довести до кипения и варить на слабом огне 15 минут.

После кипячения с помощью металлического ёршика или губки удалить размягчённый нагар.

При необходимости повторить процедуру для особенно сложных загрязнений.

Почему метод эффективен

Сода размягчает и разрыхляет жир, облегчая его удаление.

размягчает и разрыхляет жир, облегчая его удаление. Соль действует как абразив, помогая избавиться от нагара.

действует как абразив, помогая избавиться от нагара. Кипячение ускоряет процесс и позволяет очистить даже старые загрязнения без лишних усилий.

После такой обработки решётка газовой плиты возвращает первоначальный вид. Этот метод позволяет избежать использования агрессивных химических средств, обеспечивая чистоту кухни без вредных испарений. Простое сочетание соды, соли и кипячения — эффективное решение для ухода за плитой.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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