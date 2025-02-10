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Запах плесени в стиральной машине? Убирается за 5 минут

1:16
Недвижимость

Если стиральная машина источает неприятный запах, значит, внутри скопились бактерии, грибки или известковый налёт. Чаще всего они прячутся в отсеке для моющих средств, фильтре и барабане.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Для борьбы с запахом начните с очистки лотка для порошка и кондиционера. Затем попробуйте эффективное средство — лимонную кислоту. Насыпьте 200 г в пустой барабан и запустите стирку при 50-60 °C. Когда вода нагреется, выключите машину на полчаса, а затем завершите цикл с тщательным полосканием. Такой уход стоит проводить 1-2 раза в год.

Не забудьте проверить фильтр — в нём могут застревать мелкие вещи, которые начинают плесневеть. Фильтр расположен в нижней части стиральной машины за небольшой крышкой. Открутите её, удалите мусор и промойте под тёплой водой.

Ещё один важный момент — правильный температурный режим. Стирка при 40-60 °C предотвращает образование плесени и неприятных запахов. А после каждого цикла оставляйте дверцу и лоток открытыми, чтобы избежать затхлости, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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