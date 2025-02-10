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Не просто пустые стены! Раскрыты секреты стильного минимализма

Недвижимость

Минимализм — это не только про чистоту линий и отсутствие лишнего, но и про комфорт. Чтобы интерьер был не скучным, важно правильно сочетать цвет, текстуры и освещение.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Нейтральные оттенки, такие как белый, бежевый или серый, создают лёгкость, а натуральные материалы добавляют уюта. Смешивайте гладкие поверхности — стекло, металл — с тёплыми текстурами, такими как дерево или лён.

Главный секрет минимализма — баланс между пустым пространством и акцентными деталями. Одного яркого элемента — картины, необычного светильника или стильного кресла — достаточно, чтобы интерьер не выглядел однообразным.

Чтобы избежать беспорядка, спрячьте лишние вещи в закрытые системы хранения и позвольте пространству "дышать".

Не забывайте о природе: растения освежают интерьер и делают его более живым. Освещение тоже играет ключевую роль — максимум дневного света, лёгкие шторы и теплый рассеянный свет в вечернее время создадут уют.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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