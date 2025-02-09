Этот звук — сигнал бедствия! Вот когда шум стиральной машины опасен

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шумная стиральная машина — это не просто раздражение, но и сигнал о возможных поломках. Если во время стирки вы слышите громкий стук, вероятно, в барабане застряли пуговицы, молнии или мелкие предметы.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Проверьте уплотнитель двери и очистите его. Щёлкающий звук может указывать на неисправный клапан подачи воды — если бак не наполняется, попробуйте прочистить или заменить его.

Скрежет и скрип чаще всего вызваны перегруженным барабаном или изношенными подшипниками. Если шум сопровождается сильной вибрацией, проверьте, ровно ли стоит стиральная машина, и убедитесь, что транспортировочные болты были сняты при установке.

Свист во время набора воды сигнализирует о слишком высоком давлении или проблемах с механизмом вращения барабана. Попробуйте уменьшить подачу воды.

Если же вы слышите дребезжание, причина может быть в застрявшем мусоре — мелкие предметы, ворс или металлические детали одежды попадают под резиновый уплотнитель и вызывают неприятный шум.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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