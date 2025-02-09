Эти вещи в квартире вызывают тревожность! Проверьте, есть ли они у вас

Чувствуешь, что дома не можешь расслабиться? Возможно, твой интерьер этому мешает! Есть 4 ошибки, из-за которых квартира перестает быть уютной.
Мозг воспринимает их как угрозу, поэтому ты чувствуешь напряжение. Добавь мебель с плавными формами, круглые зеркала, мягкий текстиль — и сразу станет легче дышать.
Металл, стекло и пластик делают интерьер "холодным". Дерево, хлопок, глина — наоборот, создают уют. Включи в обстановку хоть что-то природное, и атмосфера станет теплее.
Они расширяют пространство, но если отражают хаос (заваленный стол, полки с барахлом), то визуально удваивают беспорядок. Размещай зеркала так, чтобы в них было что-то приятное — картина или окно.
Картины, постеры и арт-объекты влияют на настроение. Учёными доказано: красивые вещи повышают уровень дофамина, который делает нас счастливее. Добавь хоть одно полотно — и почувствуешь разницу.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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