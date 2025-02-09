Эти вещи в квартире вызывают тревожность! Проверьте, есть ли они у вас

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чувствуешь, что дома не можешь расслабиться? Возможно, твой интерьер этому мешает! Есть 4 ошибки, из-за которых квартира перестает быть уютной.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

1. Острые углы и жёсткие линии

Мозг воспринимает их как угрозу, поэтому ты чувствуешь напряжение. Добавь мебель с плавными формами, круглые зеркала, мягкий текстиль — и сразу станет легче дышать.

2. Мало натуральных материалов

Металл, стекло и пластик делают интерьер "холодным". Дерево, хлопок, глина — наоборот, создают уют. Включи в обстановку хоть что-то природное, и атмосфера станет теплее.

3. Зеркала отражают хаос

Они расширяют пространство, но если отражают хаос (заваленный стол, полки с барахлом), то визуально удваивают беспорядок. Размещай зеркала так, чтобы в них было что-то приятное — картина или окно.

4. Нет искусства — нет эмоций

Картины, постеры и арт-объекты влияют на настроение. Учёными доказано: красивые вещи повышают уровень дофамина, который делает нас счастливее. Добавь хоть одно полотно — и почувствуешь разницу.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.