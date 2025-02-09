Не выбрасывайте старый сервиз! Он может стоить миллионы рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы наконец-то решились разобрать чердак или гараж? Не торопитесь выбрасывать всё подряд! Среди хлама могут скрываться настоящие сокровища — старинные кружки, сервизы и подносы, которые могут стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Фото: Own work by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эмалированная посуда

Как распознать ценный фарфор?

Эксперты антикварного рынка утверждают, что многие люди даже не подозревают, что их старый фарфор может иметь высокую стоимость. Обратите внимание на дно тарелок и чашек — там часто находятся клейма производителей. Особенно ценятся изделия известных брендов, таких как Meissen, Limoges, Royal Copenhagen.

Почему мейсенский фарфор — это инвестиция?

Фарфор из немецкого Мейсена считается эталоном качества и роскоши. Он производится уже более 300 лет, и его ценность со временем только растёт.

Например, даже современные наборы из трёх тарелок стоят не менее 40 000 рублей, а редкие антикварные экземпляры могут продаваться за шестизначные суммы, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.



Фарфо́р — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» (из-за присутствия в шихте полевого шпата и кварца) после обжига около 900—1000° С.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.