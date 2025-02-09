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Дизайнер перечислила решения для небольших кухонь

1:32
Недвижимость

Для того чтобы максимально эффективно обустроить небольшую кухню, важно использовать многофункциональную технику, оптимально организовать места для хранения и продумать разнообразные варианты освещения. Об этих аспектах оформления малогабаритных кухонных пространств рассказала Ксения Кузнецова, дизайнер и руководитель продуктового направления в компании Mr. Doors.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Часто рекомендуется оформлять маленькие кухни в светлых оттенках, что действительно может стать удачным выбором. Тем не менее, у этого решения есть и свои недостатки — например, если такой цвет не вызывает у владельца положительных эмоций или не гармонирует с общим стилем квартиры. В таких случаях важно правильно настроить освещение: даже кухня в самых темных тонах может выглядеть более просторной при грамотно организованном свете. Это может включать потолочные светильники, встроенные в кухонный гарнитур и дополнительные источники света, которые добавят яркости и визуального простора, передает "Газета.Ru".

На малых площадях лучше выбирать кухонную технику с широкими возможностями, чтобы избежать беспорядка и нерационального использования пространства. Если кулинарные эксперименты случаются нечасто, вполне достаточно будет установить плиту с двумя конфорками. Также стоит обратить внимание на компактные духовые шкафы, которые помогут сэкономить место, сохраняя при этом функциональность.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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