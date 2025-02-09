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Эксперт объяснила, почему тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России

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Недвижимость

Приобретение кладовых для проживания в России вряд ли станет распространенной практикой. О перспективах мини-студий на нашем рынке жилья рассказала финансист и кандидат экономических наук Эльвира Митюкова.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Как считает эксперт, возможность "каморкинга" в России не находит поддержки. В отличие от азиатских стран, где нехватка жилого пространства требует подобных решений, в России ситуация совершенно иная. "В настоящее время на рынке недвижимости столицы не наблюдается тенденции к покупке кладовых для жилья.

Она добавила, что если люди и покупают такие помещения для проживания, то это скорее исключение, чем правило. Кроме того, продвижению подобных сделок препятствуют законодательные ограничения — даже в рекламных материалах кладовые нельзя давать в качестве жилых, что делает их схожими с апартаментами, передает "Комсомольская правда".

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено, но на рынке недвижимости оно распространено широко, иногда употребляется просто «студия».

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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Эксперт объяснила, почему тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России
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