Зачем нужны 3 отсека в лотке для порошка в стиральной машине

Каждое бытовое устройство поставляется с детальной инструкцией, известной как руководство пользователя. В этом документе содержится информация о функциях, которые предлагает устройство, а также рекомендации по его эксплуатации и правила, которых следует избегать, чтобы не повредить прибор во время его примерно 15-летнего срока службы.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Тем не менее, многие из нас сталкиваются с аспектами, о которых не догадываются. Например, третье отделение в ящике стиральной машины. В прошлом для стирки белого, черного, цветного и постельного белья использовались отдельные устройства.

Сегодня рынок предлагает цветные ловушки, которые существенно упростили задачу сортировки, а также существует множество причин (как экономических, так и экологических), по которым рекомендуется проводить стирку при температурах до 40°C. Многие моющие средства освоили новые формулы, чтобы эффективно работать в этих условиях.

В одном отделении обычно размещают моющее средство и кондиционер для белья (или пятновыводитель), а во втором — только кондиционер. А третье отделение служит для предварительной стирки, которая необходима, когда одежда особенно сильно загрязнена.

Предварительная стирка происходит перед основным циклом стирки, первый этап которого занимает примерно половину времени, предназначенного для стирки, тогда как остальные 50% выделяются на полоскание и отжим. Если загрузить машину бельем с последнего момента, основная стирка может занять целых полчаса. Следует отметить, что не все стиральные машины имеют одинаковую конфигурацию: в одном устройстве первое отделение может быть для моющего средства, а в другом — для предварительной стирки.

Визуально эти отделения различаются: вместо символа «предварительная стирка» может быть треугольник, а внутри него — звезда, обозначающая кондиционер для белья. Также может встречаться обозначение I, II и III, соответствующее порядку цикла стирки (предварительная стирка, основная стирка, кондиционер для белья). Однако сегодня многие считают предварительную стирку нецелесообразной тратой времени, воды и моющего средства, поскольку современные стиральные средства достаточно эффективны даже без этого этапа.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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