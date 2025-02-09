Советские батареи не спешите выбрасывать — вот что с ними можно сделать

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чугунные радиаторы отопления — элемент советского интерьера, который не стоит спешить выбрасывать. Да, батареи редко можно назвать эстетичными, но с правильным подходом их легко превратить в стильный акцент.

Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кисть красит стену

Оцените состояние радиаторов

Перед тем как приступать к обновлению, важно проверить, в каком состоянии находится батарея. Если на ней нет серьёзных повреждений и ржавчины, можно смело браться за кисть.

Какой цвет выбрать?

Для стилей лофт и минимализм идеально подойдут нейтральные цвета: белый, чёрный, серый.

Контрастные радиаторы эффектно смотрятся на фоне светлых стен.

В детской можно покрасить секции в разные цвета, создав иллюзию гигантских карандашей.

Главное — подходить к этому вопросу творчески. С правильно подобранным оттенком старая батарея станет не просто отопительным прибором, а настоящим украшением интерьера.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.



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