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Советские батареи не спешите выбрасывать — вот что с ними можно сделать

1:00
Недвижимость

Чугунные радиаторы отопления — элемент советского интерьера, который не стоит спешить выбрасывать. Да, батареи редко можно назвать эстетичными, но с правильным подходом их легко превратить в стильный акцент.

кисть красит стену
Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кисть красит стену

Оцените состояние радиаторов

Перед тем как приступать к обновлению, важно проверить, в каком состоянии находится батарея. Если на ней нет серьёзных повреждений и ржавчины, можно смело браться за кисть.

Какой цвет выбрать?

  • Для стилей лофт и минимализм идеально подойдут нейтральные цвета: белый, чёрный, серый.
  • Контрастные радиаторы эффектно смотрятся на фоне светлых стен.
  • В детской можно покрасить секции в разные цвета, создав иллюзию гигантских карандашей.

Главное — подходить к этому вопросу творчески. С правильно подобранным оттенком старая батарея станет не просто отопительным прибором, а настоящим украшением интерьера.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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