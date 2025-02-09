Советские батареи не спешите выбрасывать — вот что с ними можно сделать

Чугунные радиаторы отопления — элемент советского интерьера, который не стоит спешить выбрасывать. Да, батареи редко можно назвать эстетичными, но с правильным подходом их легко превратить в стильный акцент.
Перед тем как приступать к обновлению, важно проверить, в каком состоянии находится батарея. Если на ней нет серьёзных повреждений и ржавчины, можно смело браться за кисть.
Главное — подходить к этому вопросу творчески. С правильно подобранным оттенком старая батарея станет не просто отопительным прибором, а настоящим украшением интерьера.
Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.
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