Как превратить балкон в стильное место для отдыха

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Балкон — это не просто дополнительное пространство, а полноценная зона для отдыха, работы или хранения. Но даже при хорошем ремонте можно допустить ошибки, из-за которых он потеряет свою функциональность и уют.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Материалы, которые быстро испортятся

Выбирая отделку, многие отдают предпочтение недорогим материалам, забывая, что балкон подвергается резким перепадам температуры и влажности. Лучше использовать те же материалы, из которых построен дом, или их долговечные аналоги. Особенно важно помнить об утеплении, но устанавливать радиаторы отопления на балконе запрещено.

Хлам, который мешает жить

Многие превращают балкон в склад ненужных вещей, но загромождение пространства делает его непригодным для отдыха. Избыток декора тоже не лучший вариант — визуальный шум делает помещение тесным и неуютным.

Неправильная мебель

Громоздкая мебель может полностью "съесть" пространство, особенно если балкон небольшой. Лучше выбрать компактные и трансформируемые модели — складные стулья, узкие полки и лёгкие конструкции, которые можно легко убрать при необходимости.

Правильный подход к обустройству балкона сделает его комфортным и функциональным — главное, не допускать распространённых ошибок!

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.