Не спешите менять ванну – её можно обновить за один день

Покупка новой ванны — удовольствие не из дешёвых. Но если ваша старая ванна потеряла блеск, пожелтела или покрылась царапинами, не спешите её менять! Обновить её можно самостоятельно с помощью краски, без привлечения специалистов.
Какие материалы выбрать и как правильно покрасить ванну, чтобы покрытие прослужило долго?
Не любая краска подойдет для ванной. Важно учитывать материал ванны и выбирать краску, предназначенную для влажных помещений — это предотвратит коррозию и появление плесени.
Какие краски подходят?
Чтобы покрытие получилось ровным и гладким, используйте валик — он поможет избежать подтёков и неравномерного слоя. Порядок действий:
После высыхания краски покройте ванну влагостойким лаком. Он сделает поверхность более прочной, защитит от влаги и упростит уборку.
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
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