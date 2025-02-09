Не спешите менять ванну – её можно обновить за один день

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка новой ванны — удовольствие не из дешёвых. Но если ваша старая ванна потеряла блеск, пожелтела или покрылась царапинами, не спешите её менять! Обновить её можно самостоятельно с помощью краски, без привлечения специалистов.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

Какие материалы выбрать и как правильно покрасить ванну, чтобы покрытие прослужило долго?

1. Выбираем краску — важный момент

Не любая краска подойдет для ванной. Важно учитывать материал ванны и выбирать краску, предназначенную для влажных помещений — это предотвратит коррозию и появление плесени.

Какие краски подходят?

Эпоксидная — долговечная, устойчивая к влаге.

Акриловая — быстро сохнет, создаёт гладкое покрытие.

Полиуретановая эмаль — прочная, но сложная в нанесении.

2. Как правильно нанести краску?

Чтобы покрытие получилось ровным и гладким, используйте валик — он поможет избежать подтёков и неравномерного слоя. Порядок действий:

Очистите поверхность — уберите ржавчину, известковый налёт, обезжирьте. Зашлифуйте ванну наждачкой, чтобы улучшить сцепление с краской. Нанесите грунтовку — для лучшей адгезии. Покрасьте ванну в 2 слоя, выдерживая время высыхания между нанесениями. Закрепите результат влагостойким лаком — это продлит срок службы покрытия.

3. Завершающий штрих — защита от влаги

После высыхания краски покройте ванну влагостойким лаком. Он сделает поверхность более прочной, защитит от влаги и упростит уборку.

Как надолго сохранить обновленный вид ванны

Не используйте агрессивные чистящие средства — они могут повредить краску.

Избегайте резких перепадов температуры — это продлит срок службы покрытия.

Не роняйте тяжёлые предметы — краска может сколоться.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



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