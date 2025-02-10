Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археология черных дыр: что скрывается в их сверхбыстром вращении
Индия показала пример: популяция тигров стремительно растет
Continental взяла идею у гольфистов — и создала инновационные шины
Взять ипотеку сейчас или подождать? Эксперт объяснил, почему он бы не стал откладывать сделку
Россия и Таджикистан планируют снизить стоимость авиаперелётов
Результат гарантирован: названы упражнения, которые сделают ваш пресс рельефным всего за 30 дней
Простые хитрости, которые изменят ваше мнение о печени
Секрет микроволновки: как на самом деле работает это излучение
Бродячие животные мешают авиаперелётам: как в Риме кошка отменила рейс

Пищевая сода против неприятных запахов: простые и эффективные способы использования

1:37
Недвижимость

Посыпьте большим количеством пищевой соды область, где вы хотите устранить запахи. Это могут быть ковры, коврики, обивка, подстилка для домашних животных или даже обувь.

сода
Фото: freepik
сода

Оставьте пищевую соду на месте на длительный период, чтобы она впитала и нейтрализовала запахи. В идеале можно оставить на ночь или на несколько часов, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

После того, как пищевая сода успела подействовать, тщательно пропылесосьте обработанный участок, если вы наносили его на ковры или обивку. Для поверхностей без коврового покрытия или небольших предметов вы можете стереть пищевую соду чистой тканью.

Если запах не исчезает, вы можете повторять процесс по мере необходимости, пока не достигнете желаемых результатов. Пищевая сода безопасна и нетоксична, поэтому вы можете использовать ее регулярно без опасений.

Использование в холодильниках

Поместите открытую коробку с пищевой содой в холодильник, чтобы поглотить и нейтрализовать нежелательные пищевые запахи. Заменяйте коробку каждые несколько месяцев для сохранения свежести.

Дезодорация мусорных баков

Посыпьте пищевую соду на дно мусорных баков, чтобы предотвратить появление неприятных запахов. Это особенно полезно в мусорных баках на кухне и в ванной.

Освежите обувь

Устраните запах обуви, насыпав пищевую соду прямо в обувь. Оставьте на ночь, затем встряхните или вычистите излишки, прежде чем надеть.

 

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит
Новости спорта
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Последние материалы
Археология черных дыр: что скрывается в их сверхбыстром вращении
Индия показала пример: популяция тигров стремительно растет
Continental взяла идею у гольфистов — и создала инновационные шины
Взять ипотеку сейчас или подождать? Эксперт объяснил, почему он бы не стал откладывать сделку
Россия и Таджикистан планируют снизить стоимость авиаперелётов
Результат гарантирован: названы упражнения, которые сделают ваш пресс рельефным всего за 30 дней
Простые хитрости, которые изменят ваше мнение о печени
Секрет микроволновки: как на самом деле работает это излучение
Бродячие животные мешают авиаперелётам: как в Риме кошка отменила рейс
Можно ли есть чипсы каждый день и остаться здоровым? Способ найден, но он вам не понравится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.