Пищевая сода против неприятных запахов: простые и эффективные способы использования

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посыпьте большим количеством пищевой соды область, где вы хотите устранить запахи. Это могут быть ковры, коврики, обивка, подстилка для домашних животных или даже обувь.

Фото: freepik сода

Оставьте пищевую соду на месте на длительный период, чтобы она впитала и нейтрализовала запахи. В идеале можно оставить на ночь или на несколько часов, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

После того, как пищевая сода успела подействовать, тщательно пропылесосьте обработанный участок, если вы наносили его на ковры или обивку. Для поверхностей без коврового покрытия или небольших предметов вы можете стереть пищевую соду чистой тканью.

Если запах не исчезает, вы можете повторять процесс по мере необходимости, пока не достигнете желаемых результатов. Пищевая сода безопасна и нетоксична, поэтому вы можете использовать ее регулярно без опасений.

Использование в холодильниках

Поместите открытую коробку с пищевой содой в холодильник, чтобы поглотить и нейтрализовать нежелательные пищевые запахи. Заменяйте коробку каждые несколько месяцев для сохранения свежести.

Дезодорация мусорных баков

Посыпьте пищевую соду на дно мусорных баков, чтобы предотвратить появление неприятных запахов. Это особенно полезно в мусорных баках на кухне и в ванной.

Освежите обувь

Устраните запах обуви, насыпав пищевую соду прямо в обувь. Оставьте на ночь, затем встряхните или вычистите излишки, прежде чем надеть.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.



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