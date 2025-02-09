Маленькая прихожая? Эти 4 вещи помогут сэкономить место и порядок

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольших прихожих люди часто стараются максимально освободить пространство, убирая мебель и другие элементы. Однако такой подход делает зону менее удобной и функциональной.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Какие 4 вещи всегда должны оставаться в прихожей, чтобы она оставалась удобной и стильной?

1. Полка для обуви — порядок вместо хаоса

Некоторые предпочитают оставлять обувь прямо на полу, но это приводит к беспорядку. Гораздо лучше хранить её на полках или в закрытой обувнице — так прихожая будет выглядеть опрятнее и просторнее.

2. Место для сидения — удобство важнее

От пуфика или банкетки отказываться не стоит, даже если в прихожей мало места.

Что можно сделать?

Выбрать компактную скамейку.

Совместить полку для обуви с сиденьем, добавив мягкие подушечки.

Такой вариант позволит сэкономить пространство и не жертвовать удобством.

3. Зеркало в полный рост — обязательный элемент

Зеркало не только помогает перед выходом оценить внешний вид, но и визуально расширяет пространство.

Без него прихожая кажется менее функциональной и тесной.

4. Крючки для одежды — альтернатива громоздкому шкафу

Не обязательно загромождать прихожую шкафом, но крючки в ней должны быть обязательно — иначе одежда окажется на стульях или комодах.

Как сэкономить место?

Разместить крючки над полкой для обуви.

Использовать вертикальную вешалку.

Как сделать прихожую удобной?

Используйте компактную мебель — обувницы, зеркала, узкие полки.

Сочетайте элементы — полка для обуви + место для сидения.

Не отказывайтесь от ключевых вещей — без них прихожая станет менее практичной.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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