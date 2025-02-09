Маленькая прихожая? Эти 4 вещи помогут сэкономить место и порядок

В небольших прихожих люди часто стараются максимально освободить пространство, убирая мебель и другие элементы. Однако такой подход делает зону менее удобной и функциональной.
Какие 4 вещи всегда должны оставаться в прихожей, чтобы она оставалась удобной и стильной?
Некоторые предпочитают оставлять обувь прямо на полу, но это приводит к беспорядку. Гораздо лучше хранить её на полках или в закрытой обувнице — так прихожая будет выглядеть опрятнее и просторнее.
От пуфика или банкетки отказываться не стоит, даже если в прихожей мало места.
Что можно сделать?
Такой вариант позволит сэкономить пространство и не жертвовать удобством.
Зеркало не только помогает перед выходом оценить внешний вид, но и визуально расширяет пространство.
Без него прихожая кажется менее функциональной и тесной.
Не обязательно загромождать прихожую шкафом, но крючки в ней должны быть обязательно — иначе одежда окажется на стульях или комодах.
Как сэкономить место?
Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
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