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Цвета, которые убивают вашу продуктивность: ошибки в интерьере

1:20
Недвижимость

Одна из основных вещей, которая может повлиять на вашу продуктивность, — это выбор цвета, потому что цвета могут сильно повлиять на ваше настроение и психическое состояние.

Предметы на столе
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Adamus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Предметы на столе

Чрезмерное использование синего цвета

Хотя синий цвет часто ассоциируется со спокойствием, слишком большое его количество может сделать пространство слишком безмятежным.

Это цвет, который может способствовать расслаблению, что не подходит для суперпродуктивной атмосферы. 

Чрезмерное количество серого

Серый может быть сложным, но полностью серой среде может не хватать яркости. Это нейтральный цвет, который в больших дозах может создать несколько скучную или монотонную атмосферу, что может привести к отсутствию мотивации.

Темные оттенки

Глубокие, темные цвета, такие как коричневый или лесной зеленый, могут сделать пространство меньше и, в некоторых случаях, слишком закрытым.

Недостаточное количество светлых цветов

Светлые тона, такие как мягкий желтый, зеленый или даже голубой, могут повысить яркость комнаты. Если в помещении отсутствуют эти светлые тона, оно может казаться тусклым, что снижает общую энергию и делает его менее способствующим продуктивности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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