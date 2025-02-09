Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неровные, перекошенные или скрипящие дверцы шкафов могут раздражать. К счастью, их легко отрегулировать своими руками. Достаточно отвертки, немного терпения — и двери снова будут закрываться ровно и плавно. Разберёмся, как это сделать правильно.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Что нужно знать перед началом работы

Современные шкафы оснащены регулируемыми петлями, которые позволяют изменять положение дверцы в трёх направлениях:

Вверх-вниз: помогает исправить провисание дверей со временем.

помогает исправить провисание дверей со временем. Из стороны в сторону: позволяет выровнять дверь относительно соседней.

позволяет выровнять дверь относительно соседней. Внутрь-наружу: регулирует глубину прилегания дверцы к корпусу шкафа.

Перед началом убедитесь, что крепежные винты затянуты. Иногда этого уже достаточно для устранения проблемы.

Совет: Используйте только крестовую отвертку №2. Электродрель может повредить винты или древесину.

Что понадобится

Инструменты

Крестовая отвертка.

Молоток (при необходимости).

Материалы

Винты (если старые изношены).

Регулировка дверцы вверх или вниз

Со временем дверцы могут просесть. Чтобы исправить это:

Затяните крепёжные винты: откройте дверцу, найдите два винта сверху и снизу петли, поверните их по часовой стрелке.

откройте дверцу, найдите два винта сверху и снизу петли, поверните их по часовой стрелке. Ослабьте регулировочные винты: найдите овальные отверстия на петлях, слегка ослабьте винты против часовой стрелки.

найдите овальные отверстия на петлях, слегка ослабьте винты против часовой стрелки. Передвиньте дверь: закройте дверцу, отрегулируйте её высоту, затем осторожно откройте, не меняя положения.

закройте дверцу, отрегулируйте её высоту, затем осторожно откройте, не меняя положения. Затяните винты: закрепите результат, плотно затянув регулировочные винты.

Регулировка дверцы из стороны в сторону

Если дверцы шкафа неровно расположены относительно друг друга:

Поверните поперечный винт на верхней петле, чтобы сдвинуть верхнюю часть двери влево.

Если это не помогает, отрегулируйте нижнюю петлю в противоположную сторону.

Регулировка дверцы внутрь или наружу

Если дверца не плотно прилегает или, наоборот, цепляет шкаф:

Используйте винт регулировки глубины: поверните его, чтобы сдвинуть дверцу ближе к корпусу или дальше от него.

поверните его, чтобы сдвинуть дверцу ближе к корпусу или дальше от него. Проверяйте после каждого шага: закрывайте дверь и оценивайте результат.

Совет: Деревянные двери могут менять форму из-за влажности, создавая зазор сверху или снизу. В этом случае попробуйте регулировать обе петли.

Частые вопросы

Как отрегулировать накладные петли

Они могут перемещаться вверх-вниз благодаря удлинённым отверстиям. Если регулировки нет, придётся ослабить крепление и слегка сместить петли.

Что делать, если по краям дверцы виден зазор

Такой зазор (выемка) — нормальное явление. Главное — равномерность и симметрия.

Как добиться ровного расположения нескольких дверец

Иногда одна регулировка нарушает общий вид шкафов. В таком случае придётся подстроить все дверцы, ориентируясь на зазоры и общий уровень. Лазерный уровень поможет добиться ровного расположения.

Настройка дверец шкафа — это простой процесс, доступный даже новичку. Главное — аккуратно ослаблять и затягивать винты, проверяя результат после каждого шага. Если всё сделать правильно, шкаф будет выглядеть идеально и радовать вас долгие годы.

Уточнения

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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