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Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут

3:33
Недвижимость

Неровные, перекошенные или скрипящие дверцы шкафов могут раздражать. К счастью, их легко отрегулировать своими руками. Достаточно отвертки, немного терпения — и двери снова будут закрываться ровно и плавно. Разберёмся, как это сделать правильно.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Что нужно знать перед началом работы

Современные шкафы оснащены регулируемыми петлями, которые позволяют изменять положение дверцы в трёх направлениях:

  • Вверх-вниз: помогает исправить провисание дверей со временем.
  • Из стороны в сторону: позволяет выровнять дверь относительно соседней.
  • Внутрь-наружу: регулирует глубину прилегания дверцы к корпусу шкафа.

Перед началом убедитесь, что крепежные винты затянуты. Иногда этого уже достаточно для устранения проблемы.

Совет: Используйте только крестовую отвертку №2. Электродрель может повредить винты или древесину.

Что понадобится

Инструменты

  • Крестовая отвертка.
  • Молоток (при необходимости).

Материалы

  • Винты (если старые изношены).

Регулировка дверцы вверх или вниз

Со временем дверцы могут просесть. Чтобы исправить это:

  • Затяните крепёжные винты: откройте дверцу, найдите два винта сверху и снизу петли, поверните их по часовой стрелке.
  • Ослабьте регулировочные винты: найдите овальные отверстия на петлях, слегка ослабьте винты против часовой стрелки.
  • Передвиньте дверь: закройте дверцу, отрегулируйте её высоту, затем осторожно откройте, не меняя положения.
  • Затяните винты: закрепите результат, плотно затянув регулировочные винты.

Регулировка дверцы из стороны в сторону

Если дверцы шкафа неровно расположены относительно друг друга:

  • Поверните поперечный винт на верхней петле, чтобы сдвинуть верхнюю часть двери влево.
  • Если это не помогает, отрегулируйте нижнюю петлю в противоположную сторону.

Регулировка дверцы внутрь или наружу

Если дверца не плотно прилегает или, наоборот, цепляет шкаф:

  • Используйте винт регулировки глубины: поверните его, чтобы сдвинуть дверцу ближе к корпусу или дальше от него.
  • Проверяйте после каждого шага: закрывайте дверь и оценивайте результат.

Совет: Деревянные двери могут менять форму из-за влажности, создавая зазор сверху или снизу. В этом случае попробуйте регулировать обе петли.

Частые вопросы

Как отрегулировать накладные петли

  • Они могут перемещаться вверх-вниз благодаря удлинённым отверстиям. Если регулировки нет, придётся ослабить крепление и слегка сместить петли.

Что делать, если по краям дверцы виден зазор

  • Такой зазор (выемка) — нормальное явление. Главное — равномерность и симметрия.

Как добиться ровного расположения нескольких дверец

  • Иногда одна регулировка нарушает общий вид шкафов. В таком случае придётся подстроить все дверцы, ориентируясь на зазоры и общий уровень. Лазерный уровень поможет добиться ровного расположения.

Настройка дверец шкафа — это простой процесс, доступный даже новичку. Главное — аккуратно ослаблять и затягивать винты, проверяя результат после каждого шага. Если всё сделать правильно, шкаф будет выглядеть идеально и радовать вас долгие годы.

Уточнения

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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