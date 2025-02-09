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Подбираете журнальный столик? Узнайте, какие размеры подойдут вашей гостиной

4:19
Недвижимость

Журнальный столик — это не просто мебель, а важный элемент интерьера, который делает гостиную уютной и функциональной. Он объединяет пространство, создавая удобную зону для общения, отдыха и хранения необходимых вещей. Однако важно выбрать правильный размер: слишком маленький столик окажется бесполезным, а слишком большой затруднит передвижение по комнате.

Журнальный столик
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol is licensed under Public domian
Журнальный столик

Разберемся, какие параметры стоит учитывать при выборе формы, высоты и размеров журнального столика, чтобы он идеально вписался в интерьер.

Как определить оптимальный размер

Чтобы журнальный столик гармонично смотрелся в гостиной, учитывайте несколько факторов:

  • Длина: оптимально, если столик составляет примерно 2/3 длины дивана. Например, для дивана длиной 270 см подойдет столик около 180 см.
  • Расстояние до мебели: между журнальным столиком и диваном должно быть 30-45 см, чтобы можно было удобно передвигаться. Между столиком и телевизионной тумбой или камином лучше оставить не менее 75 см.

Какую форму выбрать

Выбор формы влияет на удобство использования и общий стиль комнаты:

  • Овальный: подходит для просторных гостиных с длинными диванами. Закругленные края делают интерьер мягче и визуально легче.
  • Прямоугольный: универсальный вариант, который вписывается практически в любой интерьер и занимает меньше места, чем квадратные столики.
  • Круглый: отличное решение для небольших пространств и компактных зон отдыха. Закругленные формы делают интерьер уютнее.
  • Квадратный: хорошо смотрится в сочетании с угловыми диванами, так как равномерно распределяет доступ к поверхности.

Как подобрать высоту

Высота журнального столика должна совпадать с высотой сиденья дивана или быть на 2-5 см ниже. В среднем она составляет 40-45 см. Если в комнате преобладает мебель с низкой посадкой, можно выбрать столик высотой 35-38 см, что придаст интерьеру современный и стильный вид.

Где разместить журнальный столик

Перед покупкой попробуйте обозначить место под столик с помощью малярного скотча или бумаги, чтобы заранее увидеть, как он впишется в интерьер.

  • Классическое расположение: перед диваном, на расстоянии 30-45 см от него.
  • Расстояние до другой мебели: между журнальным столиком и стеной, комодом или телевизионной тумбой оставьте минимум 75 см, чтобы было удобно передвигаться.

Как оформить журнальный столик

Чтобы столик выглядел стильно и не загромождал пространство, используйте несколько простых приемов:

  • Разместите пару красивых книг, свечи или небольшое комнатное растение.
  • Используйте декоративный поднос, чтобы организовать пространство.
  • Сочетайте предметы разной высоты — это сделает композицию интереснее.

Часто задаваемые вопросы

Какой стандартный размер журнального столика

  • Четких стандартов нет, но средняя высота — 40-45 см. Длина и ширина зависят от размеров дивана и общего пространства в комнате.

30 см — это слишком узкий журнальный столик

  • Да, для классического журнального столика 30 см — это маловато. Но если столик предназначен исключительно для декора или использования в небольшой комнате, он может быть уместным.

Какая форма журнального столика самая популярная

  • Чаще всего выбирают прямоугольные модели — они практичны, экономят место и подходят под любой интерьер.

Выбирая журнальный столик, ориентируйтесь на пропорции, удобство и стиль комнаты. Правильный размер, форма и высота помогут создать уютное пространство, где все под рукой. Учитывайте особенности планировки, размеры мебели и оставляйте достаточно свободного места для комфортного передвижения. Тогда журнальный столик станет не только украшением, но и функциональной частью вашего интерьера.

Уточнения

Журнальный столик преддиванный, чайный — небольшой низкий столик, который обычно располагают перед диваном или группой кресел в гостиной, холле, для украшения интерьера и временного размещения книг, журналов, газет, еды и напитков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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