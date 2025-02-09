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Провода от телевизора портят вид? Узнайте, как спрятать их за 5 минут без лишних затрат

3:29
Недвижимость

Установка телевизора — дело хлопотное, а скрытие проводов после этого кажется задачей второстепенной. Но именно они способны испортить внешний вид комнаты, создавая ощущение беспорядка. Ведь тонкие линии вашего современного ТВ должны подчёркивать стиль интерьера, а не прятаться за спутанными шнурами.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиная

Если вам надоело смотреть на хаос проводов, вот 13 способов избавиться от него раз и навсегда.

Простые и эффективные способы спрятать телевизионные провода

  • Кабельный органайзер на молнии: объединяет несколько проводов в один гибкий рукав, делая их компактными. Бывают разных цветов и незаметно сливаются со стенами.
  • Коробка для укладки кабелей: скрывает сетевой фильтр и шнуры в стильном контейнере. Доступна в разных цветах и даже под покраску.
  • Кабельные стяжки: удобное решение для тех, кто не хочет радикальных изменений. Стягивают провода в аккуратный жгут. Подойдёт даже обычная липучка.
  • Замена длинных проводов: если провода слишком длинные, их лучше заменить на более короткие, чтобы избежать лишнего скручивания и спутанности.

Скрытие проводов в стене

  • Перенос розетки ближе к телевизору: если ТВ далеко от розетки, её можно перенести. Это избавит от необходимости тянуть провод через всю стену.
  • Кабельные каналы и кабелепроводы: пластиковые короба скрывают провода и крепятся на стену. Большинство из них можно покрасить под цвет интерьера.
  • Протяжка проводов за стену: идеальный вариант для капитального ремонта. Используются специальные настенные комплекты, соответствующие требованиям безопасности.
  • Фальш-стена: если вам нужна скрытая проводка без штробления, можно установить тонкую декоративную перегородку и спрятать провода за ней.

Альтернативные решения для скрытия проводов

  • Четвертькруглый плинтус с кабель-каналом: скрывает провода вдоль пола, оставаясь практически незаметным.
  • Прокладка проводов за молдингами: пространство за потолочными и дверными молдингами часто позволяет провести тонкие провода без сложных работ.
  • Настенный удлинитель: установка розетки прямо за телевизором избавит от свисающих проводов и сделает интерьер более аккуратным.

Как спрятать провода на виду

Иногда спрятать кабели полностью невозможно, но их можно превратить в элемент дизайна:

  • Маскировка под элементы интерьера: шнуры можно сделать частью плинтуса, колонны или встроенного шкафа.
  • Использование декоративных накладок: можно создать иллюзию кабелей как художественного элемента, расположив их в заданном порядке.

Какие провода можно прятать, а какие нет

  • Допускается к укладке в каналы: HDMI, акустические, коаксиальные, Ethernet, а также кабели питания от ТВ.
  • Не подлежат поверхностному монтажу: бытовая электропроводка в пластиковой или металлической оболочке (NM, BX) должна быть скрыта внутри стены.

Телевизионные провода — неотъемлемая часть техники, но это не значит, что они должны портить интерьер. От простых кабельных органайзеров до полного скрытия в стене — вариантов масса. Выберите способ, который подходит именно вам, и наслаждайтесь чистым, стильным пространством без лишних проводов.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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