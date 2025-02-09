Провода от телевизора портят вид? Узнайте, как спрятать их за 5 минут без лишних затрат

3:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Установка телевизора — дело хлопотное, а скрытие проводов после этого кажется задачей второстепенной. Но именно они способны испортить внешний вид комнаты, создавая ощущение беспорядка. Ведь тонкие линии вашего современного ТВ должны подчёркивать стиль интерьера, а не прятаться за спутанными шнурами.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Если вам надоело смотреть на хаос проводов, вот 13 способов избавиться от него раз и навсегда.

Простые и эффективные способы спрятать телевизионные провода

Кабельный органайзер на молнии : объединяет несколько проводов в один гибкий рукав, делая их компактными. Бывают разных цветов и незаметно сливаются со стенами.

: объединяет несколько проводов в один гибкий рукав, делая их компактными. Бывают разных цветов и незаметно сливаются со стенами. Коробка для укладки кабелей : скрывает сетевой фильтр и шнуры в стильном контейнере. Доступна в разных цветах и даже под покраску.

: скрывает сетевой фильтр и шнуры в стильном контейнере. Доступна в разных цветах и даже под покраску. Кабельные стяжки : удобное решение для тех, кто не хочет радикальных изменений. Стягивают провода в аккуратный жгут. Подойдёт даже обычная липучка.

: удобное решение для тех, кто не хочет радикальных изменений. Стягивают провода в аккуратный жгут. Подойдёт даже обычная липучка. Замена длинных проводов: если провода слишком длинные, их лучше заменить на более короткие, чтобы избежать лишнего скручивания и спутанности.

Скрытие проводов в стене

Перенос розетки ближе к телевизору : если ТВ далеко от розетки, её можно перенести. Это избавит от необходимости тянуть провод через всю стену.

: если ТВ далеко от розетки, её можно перенести. Это избавит от необходимости тянуть провод через всю стену. Кабельные каналы и кабелепроводы : пластиковые короба скрывают провода и крепятся на стену. Большинство из них можно покрасить под цвет интерьера.

: пластиковые короба скрывают провода и крепятся на стену. Большинство из них можно покрасить под цвет интерьера. Протяжка проводов за стену : идеальный вариант для капитального ремонта. Используются специальные настенные комплекты, соответствующие требованиям безопасности.

: идеальный вариант для капитального ремонта. Используются специальные настенные комплекты, соответствующие требованиям безопасности. Фальш-стена: если вам нужна скрытая проводка без штробления, можно установить тонкую декоративную перегородку и спрятать провода за ней.

Альтернативные решения для скрытия проводов

Четвертькруглый плинтус с кабель-каналом : скрывает провода вдоль пола, оставаясь практически незаметным.

: скрывает провода вдоль пола, оставаясь практически незаметным. Прокладка проводов за молдингами : пространство за потолочными и дверными молдингами часто позволяет провести тонкие провода без сложных работ.

: пространство за потолочными и дверными молдингами часто позволяет провести тонкие провода без сложных работ. Настенный удлинитель: установка розетки прямо за телевизором избавит от свисающих проводов и сделает интерьер более аккуратным.

Как спрятать провода на виду

Иногда спрятать кабели полностью невозможно, но их можно превратить в элемент дизайна:

Маскировка под элементы интерьера : шнуры можно сделать частью плинтуса, колонны или встроенного шкафа.

: шнуры можно сделать частью плинтуса, колонны или встроенного шкафа. Использование декоративных накладок: можно создать иллюзию кабелей как художественного элемента, расположив их в заданном порядке.

Какие провода можно прятать, а какие нет

Допускается к укладке в каналы : HDMI, акустические, коаксиальные, Ethernet, а также кабели питания от ТВ.

: HDMI, акустические, коаксиальные, Ethernet, а также кабели питания от ТВ. Не подлежат поверхностному монтажу: бытовая электропроводка в пластиковой или металлической оболочке (NM, BX) должна быть скрыта внутри стены.

Телевизионные провода — неотъемлемая часть техники, но это не значит, что они должны портить интерьер. От простых кабельных органайзеров до полного скрытия в стене — вариантов масса. Выберите способ, который подходит именно вам, и наслаждайтесь чистым, стильным пространством без лишних проводов.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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