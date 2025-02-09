Почему листья комнатных растений сохнут? Ошибка, которую совершают 90% людей

Комнатные растения создают уют, очищают воздух и радуют глаз. Но что делать, если кончики листьев становятся коричневыми? Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.
1. Неправильный полив — недостаток или избыток влаги ведёт к стрессу. Поливайте, пока вода не начнет выходить из дренажных отверстий, но предотвращайте застой жидкости.
2. Сухой воздух — многие растения привыкли к влажному климату. Опрыскивайте их, ставьте горшки на поддон с водой и галькой.
3. Избыток удобрений — соли накапливаются в почве и вредят корням. Пересаживайте растения каждые несколько лет и используйте фильтрованную воду.
4. Естественное старение — если сохнут старые листья, просто обрежьте их, стимулируя рост новых.
Правильный уход поможет сохранить растения здоровыми и красивыми, пишет журнал Receptar.
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.