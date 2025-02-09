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Почему листья комнатных растений сохнут? Ошибка, которую совершают 90% людей

1:02
Недвижимость

Комнатные растения создают уют, очищают воздух и радуют глаз. Но что делать, если кончики листьев становятся коричневыми? Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Комнатные растения
Фото: Own work by AJ West, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Комнатные растения

Основные причины

1. Неправильный полив — недостаток или избыток влаги ведёт к стрессу. Поливайте, пока вода не начнет выходить из дренажных отверстий, но предотвращайте застой жидкости.

2. Сухой воздух — многие растения привыкли к влажному климату. Опрыскивайте их, ставьте горшки на поддон с водой и галькой.

3. Избыток удобрений — соли накапливаются в почве и вредят корням. Пересаживайте растения каждые несколько лет и используйте фильтрованную воду.

4. Естественное старение — если сохнут старые листья, просто обрежьте их, стимулируя рост новых.

Правильный уход поможет сохранить растения здоровыми и красивыми, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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