Линолеум, который прослужит 20 лет: секреты удачного выбора

Линолеум — это удобное, влагостойкое и недорогое напольное покрытие, но важно выбрать подходящий вариант, чтобы он не износился через пару лет.
Первым делом определитесь с типом: натуральный линолеум экологичнее, но дороже, а искусственный (ПВХ) более доступен и практичен. Следующий важный параметр — класс нагрузки. Для квартиры стоит выбирать покрытие не ниже 31 класса, чтобы оно выдерживало повседневные нагрузки.
Толщина линолеума тоже играет роль: 2-3 мм достаточно для квартиры, а для помещений с высокой влажностью (кухня, ванная) лучше брать влагостойкий вариант. Антистатическое покрытие предотвратит накопление заряда и продлит срок службы.
И, конечно, не забывайте о дизайне — сегодня можно найти покрытия, имитирующие дерево, плитку и даже мрамор. Главное — выбирать не только по красоте, но и по функциональности.
Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.