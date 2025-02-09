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Линолеум, который прослужит 20 лет: секреты удачного выбора

1:01
Недвижимость

Линолеум — это удобное, влагостойкое и недорогое напольное покрытие, но важно выбрать подходящий вариант, чтобы он не износился через пару лет.

Линолеум
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Линолеум

Первым делом определитесь с типом: натуральный линолеум экологичнее, но дороже, а искусственный (ПВХ) более доступен и практичен. Следующий важный параметр — класс нагрузки. Для квартиры стоит выбирать покрытие не ниже 31 класса, чтобы оно выдерживало повседневные нагрузки.

Толщина линолеума тоже играет роль: 2-3 мм достаточно для квартиры, а для помещений с высокой влажностью (кухня, ванная) лучше брать влагостойкий вариант. Антистатическое покрытие предотвратит накопление заряда и продлит срок службы.

И, конечно, не забывайте о дизайне — сегодня можно найти покрытия, имитирующие дерево, плитку и даже мрамор. Главное — выбирать не только по красоте, но и по функциональности.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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