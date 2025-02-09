Эти растения защитят вашу квартиру от плесени и сырости

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в доме — серьёзная проблема, и бороться с ней нужно комплексно. Важную роль играет снижение влажности, и в этом могут помочь не только осушители, но и комнатные растения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Некоторые растения активно поглощают влагу из воздуха. К ним относятся папоротники, плющ, филодендрон и сансевьера (она же "тёщин язык"). Они любят рассеянный свет и не требуют частого полива, особенно зимой.

Другие растения выделяют вещества, препятствующие росту плесени. Это розмарин, тимьян, эвкалипт и алоэ вера. Они не только очищают воздух, но и наполняют его приятным ароматом, пишет журнал Receptar.

Если плесень уже появилась, одних растений будет недостаточно — требуется механическая очистка стен и контроль влажности. Однако они могут стать отличной профилактикой, создавая здоровый микроклимат в доме.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



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