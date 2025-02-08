90% людей выбирают диван неправильно! Вот что нужно знать перед покупкой

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор дивана — решение, которое определяет стиль и уют всей комнаты. Чтобы не ошибиться, важно учитывать несколько нюансов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Гостиная

Сначала определитесь с направлением интерьера. Классика требует роскошных моделей с резными элементами, а минимализм — лаконичных форм. В лофт отлично впишутся угловые или модульные варианты в спокойных оттенках.

Размер тоже имеет значение. Громоздкий диван в маленькой комнате создаст ощущение тесноты, а миниатюрный — потеряется в просторном помещении. Оставьте вокруг достаточно места для комфортного передвижения.

Цвет и фактура обивки влияют на общее восприятие. Бархат и велюр добавят уюта, кожа — строгости. Хотите яркий акцент? Выбирайте насыщенные оттенки. Для сдержанной атмосферы лучше подойдут нейтральные цвета.

Не забудьте про форму. Закругленные модели делают интерьер мягче, прямые — строже и современнее. А главное — продумайте функциональность. Если диван нужен не только для сидения, выбирайте модель с местом для хранения или раскладным механизмом.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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