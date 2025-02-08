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Приготовление пищи в микроволновой печи: оставляйте дверцу открытой после каждого использования

Недвижимость

Микроволновая печь давно стала привычной техникой, но многие используют её только для разогрева пищи. Между тем, в ней можно готовить полноценные блюда — от риса и омлета до картофеля в мундире и даже десертов.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Важно помнить о безопасности: нельзя использовать металл, пластиковую посуду сомнительного качества, а после каждого использования стоит протирать внутреннюю камеру или хотя бы оставлять дверцу приоткрытой.

Если микроволновка начала искрить или издавать странные звуки, лучше сразу отключить её от сети и вызвать специалиста, пишет журнал Receptar.

Чтобы еда прогревалась равномерно, ставьте более низкую мощность на большее время и периодически перемешивайте. А если вам надо быстро приготовить что-то простое — попробуйте яичницу или кашу прямо в микроволновке.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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