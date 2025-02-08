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Хуже старого ремонта! Эти вещи моментально превращают ваш интерьер в кошмар

Недвижимость

Даже самый просторный и стильный интерьер можно испортить деталями, которые визуально уменьшают пространство, делают его неуютным или просто выглядят устаревшими.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Например, громоздкая хрустальная люстра, которая раньше считалась символом роскоши, сегодня перегружает комнату. Вместо неё лучше выбрать элегантные подвесные светильники или трековое освещение.

Ещё одна распространённая ошибка — обои с крупным принтом. Они визуально уменьшают комнату, особенно если пространство небольшое. Лучше отдать предпочтение нейтральным текстурам или средним орнаментам.

Зеркала в интерьере — мощный инструмент, но если их расположить неудачно, они могут сделать комнату темнее. Чтобы этого избежать, их нужно размещать напротив окна или источника света, чтобы они отражали максимум естественного освещения.

Чрезмерное количество декора тоже портит впечатление, создавая ощущение хаоса. Полки, заставленные мелкими фигурками, разноцветные подушки и множество статуэток делают интерьер загроможденным. Лучше оставить несколько стильных акцентов, а не пытаться заполнить каждый угол. 

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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