Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы
Этот косметический продукт есть у каждой, но он может серьёзно навредить коже
Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день
SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику
Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА
Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи

Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход

1:25
Недвижимость

Процесс усадки одежды из натуральных тканей является естественным. Дело в том, что в процессе производства пряжи из натурального сырья она многократно обрабатывается, растягивается и, несмотря на обработку, после смачивания пряжа пытается вернуться к прежней форме.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Что делать с одеждой после неудачной стирки

Раствор нашатырного спирта и воды эффективно помогает растянуть вещи до нужного размера. Одежду замачивают в растворе на 12 часов, а затем растягивают вручную. Продукт необходимо сушить на вешалке.

Растягивание влажного материала является наиболее эффективным способом. Для придания нужной формы можно использовать парогенератор или утюг с отпаривателем.

Разложенное изделие необходимо пропарить или прогладить через марлю до тех пор, пока влага не испарится.

Растянуть усохшую шерстяную вещь можно более радикальным способом — намочив ее, надев на себя и дождавшись, пока она высохнет.

"Усохшую" одежду из трикотажных полотен можно замочить в теплой воде примерно на 10-15 минут. Затем ее необходимо отжать в стиральной машине. Есть вероятность, что центрифуга вернет вещи к исходным размерам. Если этого не произошло, попробуйте растянуть предмет руками.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Экономика и бизнес
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus Аудио 
Стас Садальский дал совет часто мелькающему на экранах Максиму Аверину: драма неизбежна
Правда ТВ
Стас Садальский дал совет часто мелькающему на экранах Максиму Аверину: драма неизбежна Аудио 
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины
Военные новости
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Последние материалы
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы
Этот косметический продукт есть у каждой, но он может серьёзно навредить коже
Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день
SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику
Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА
Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи
Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.