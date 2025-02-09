Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Процесс усадки одежды из натуральных тканей является естественным. Дело в том, что в процессе производства пряжи из натурального сырья она многократно обрабатывается, растягивается и, несмотря на обработку, после смачивания пряжа пытается вернуться к прежней форме.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Что делать с одеждой после неудачной стирки

Раствор нашатырного спирта и воды эффективно помогает растянуть вещи до нужного размера. Одежду замачивают в растворе на 12 часов, а затем растягивают вручную. Продукт необходимо сушить на вешалке.

Растягивание влажного материала является наиболее эффективным способом. Для придания нужной формы можно использовать парогенератор или утюг с отпаривателем.

Разложенное изделие необходимо пропарить или прогладить через марлю до тех пор, пока влага не испарится.

Растянуть усохшую шерстяную вещь можно более радикальным способом — намочив ее, надев на себя и дождавшись, пока она высохнет.

"Усохшую" одежду из трикотажных полотен можно замочить в теплой воде примерно на 10-15 минут. Затем ее необходимо отжать в стиральной машине. Есть вероятность, что центрифуга вернет вещи к исходным размерам. Если этого не произошло, попробуйте растянуть предмет руками.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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