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Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?

2:36
Недвижимость

В 2025 году московские девелоперы планируют завершить или частично сдать 27 проектов элитного и премиум-класса, что на 40% меньше, чем в 2024 году, когда было введено 45 таких объектов. Количество новых корпусов также сократилось на 33% — с 106 до 71, сообщила Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимостью компании "Метриум Премиум".

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Эксперт рассказала, что в текущем году объем премиальных и элитных жилых проектов уменьшится на 40%, а количество новых корпусов — на 33%. Средняя стоимость квадратного метра в премиум-сегменте с вводом в 2025 году составит около 695 тысяч рублей. Самая доступная квартира премиум-класса будет в ЖК "Ростокино": студия площадью 28,2 кв. м обойдется в 16,2 млн рублей. Самая низкая средняя цена за квадратный метр предлагается в ЖК "Преображенское" — она равна 505,7 тысячи рублей, сообщает Газета.Ru.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева сообщила, что самая дорогая квартира премиум-класса в 2025 году будет в ЖК "Даниловский". Трехкомнатная квартира площадью 241,1 кв. м стоит 263,7 млн рублей.

Средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в 2025 году составит 2,5 млн рублей. Самая доступная квартира элитного сегмента будет в ЖК "Дорогомиловский": однокомнатная квартира площадью 45,8 кв. м будет стоить 56,9 млн рублей. Самый дорогой лот в элитных новостройках с вводом в 2025 году будет в апарт-комплексе в Хамовниках: пентхаус площадью 505,7 кв. м обойдется более чем в 2 млрд рублей.


По данным "Метриум Премиум", в 2023 году средняя цена квадратного метра в премиум-классе выросла на 19,8%, а в элитном сегменте — на 16%, превысив официальные темпы инфляции.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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