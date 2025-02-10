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Взять ипотеку сейчас или подождать? Эксперт объяснил, почему он бы не стал откладывать сделку

2:51
Недвижимость

Вопрос о том, стоит ли сейчас оформлять ипотеку или подождать, не имеет универсального ответа. Однако Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent, выделяет несколько ключевых факторов, которые стоит учитывать при принятии решения.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Во-первых, по прогнозам Центрального банка, высокая ключевая ставка сохранится на длительное время. Ожидается, что уровень ставки ниже 10% будет достигнут не ранее 2027 года. Это означает, что ставки по ипотеке 10-12% можно ожидать только после этого периода. Однако к 2027 году на рынке может возникнуть дефицит нового жилья, так как новых проектов будет мало, а спрос на жилье вырастет. Это может привести к увеличению цен на недвижимость. Поэтому, если у вас есть планы на улучшение жилищных условий, откладывать покупку до 2027 года не рекомендуется.

Во-вторых, существует распространенное заблуждение, что высокая ключевая ставка и дорогой ипотечный кредит неизбежно приведут к снижению цен на жилье. Однако рынок реагирует на это иначе: некоторые проекты могут немного скорректироваться до более рыночных значений, но качественные и ликвидные объекты продолжат дорожать, сообщает Газета.Ru.

В-третьих, многие ожидают, что владельцы квартир, приобретенных по льготной ипотеке под 6% годовых на 30 лет, начнут массово их продавать, что снизит цены. Однако этого не происходит, отметил эксперт. Льготная ипотека остается выгодным активом, и люди не видят причин избавляться от своей недвижимости. Поэтому резкого изменения ситуации, значительных скидок или новых возможностей для решения жилищного вопроса в ближайшее время не предвидится.

Если вы уже нашли подходящий объект для покупки и планируете оформить ипотеку, откладывать решение может быть невыгодно. Однако если у вас недостаточно ресурсов, стоит тщательно взвесить все риски. В настоящее время стратегия перепродажи недвижимости (флиппинг) может не сработать.

«Рынок нестабилен, и велика вероятность, что застройщик в будущем будет продавать аналогичную квартиру в том же доме по более низкой цене или на более выгодных условиях, что сделает ваше предложение неконкурентоспособным", - отметил Виктор Зубик.

Таким образом, если у вас есть возможность приобрести хороший объект по ипотеке и ежемесячный платеж вас устраивает, не стоит откладывать покупку. Однако важно понимать, что это долгосрочная инвестиция, и решение о покупке должно быть обдуманным, добавил эксперт.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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