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Как сделать тёмную комнату светлой и уютной: хитрости, которые вас удивят

2:55
Недвижимость

Помещения без естественного света часто выглядят мрачными и тесными. Но это не значит, что они обречены на тусклый интерьер! Используя правильные дизайнерские приемы, можно сделать пространство визуально более светлым, просторным и уютным.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Какие 4 хитрости помогут превратить темную комнату в стильное и комфортное место?

1. Выбираем правильный базовый цвет

В любой комнате основной цвет задает тон всему интерьеру. В помещениях без окон стоит отказаться от темных и глубоких оттенков — они поглощают свет и делают пространство еще мрачнее.

Лучше использовать нейтральные светлые тона:

  • Белый
  • Бежевый
  • Светло-серый
  • Кремовый
  • Пастельные оттенки голубого, розового или мятного

Такая палитра делает комнату визуально просторнее и светлее.

2. Добавляем легкий контраст

Чтобы интерьер не выглядел скучно, стоит ввести контрастные детали. Это могут быть:

  • Тёмные рамки картин или фотографий
  • Мебель на тон-два темнее стен
  • Декоративные элементы в насыщенных цветах (подушки, вазы, текстиль)

Такой прием сделает пространство глубже и интереснее, но при этом не перегрузит его.

3. Разные сценарии освещения

Когда в комнате нет окон, освещение должно заменять естественный свет. Один потолочный светильник здесь не справится — важно продумать несколько уровней освещения.

  • Основной свет — люстра или встроенные светильники с мягким теплым светом.
  • Локальный свет — настольные лампы, торшеры, бра.
  • Декоративное освещение — светодиодные ленты, подсветка полок, зеркал или ниш.

Чем больше источников света, тем более естественным он кажется.

4. Используем дополнительные элементы

  • Зеркала — отражают свет и создают эффект простора. Можно повесить большое зеркало напротив источника света или использовать зеркальные вставки в мебели.
  • Прозрачная мебель — столики из стекла или акрила не перегружают пространство.
  • Глянцевые и светоотражающие поверхности — лакированные фасады, стеклянные элементы, металлизированные аксессуары добавляют света.

Как превратить тёмную комнату в уютное пространство?

  • Используйте светлые оттенки для стен и мебели.
  • Добавьте контраст — это сделает интерьер интереснее.
  • Продумайте освещение — сочетание нескольких источников света поможет заменить естественное.
  • Используйте зеркала и прозрачные элементы — они визуально увеличат комнату и сделают ее светлее.

Даже без окон комната может выглядеть светлой и уютной — главное, правильно подойти к оформлению!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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